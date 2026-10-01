Проект «Герои нашего времени» представил 17 историй о людях России

Жителей Татарстана приглашают посмотреть короткометражные документальные фильмы проекта «Герои нашего времени, истории, которые нас объединяют». В четвертом цикле многолетней инициативы представлены 17 историй о людях из разных регионов России, чьи поступки, профессиональная деятельность и гражданская позиция отражают традиционные духовные и нравственные ценности.

Героями фильмов стали летчик, Герой России Валерий Чухванцев, народный артист России Олег Газманов, заслуженный артист России, дрессировщик Виталий Смолянец, космонавт, Герой России Иван Вагнер, космонавт Алексей Овчинин, кардиохирург Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, разработчик программы диагностики заболеваний сердца с помощью искусственного интеллекта Глеб Ким.

Также в проекте представлены истории старшего лейтенанта Вооруженных сил России, участника СВО Дениса Никонина и его супруги Регины, многодетной семьи Гольцевых, воспитывающей десять детей, и директора и основателя первой киностудии в Дагестане, кинокомпании «136» Ибрагима Урсанова.

Новый цикл продолжает три сезона проекта «Культурный код. Россия», которые в совокупности посмотрели более 250 млн телезрителей. Программы выходили в эфире телеканалов ВГТРК и «Россия К», а в съемках и мероприятиях проекта в городах России и стран СНГ приняли участие десятки тысяч человек. Если предыдущие сезоны были посвящены историческим личностям и событиям, то новый цикл рассказывает о людях, которые живут и действуют в современности.

Фильмы ориентированы прежде всего на аудиторию от 15 до 25 лет. В них сочетаются документальные съемки, интервью и компьютерная графика.

Инициативу реализует команда АНО «Артмедиаобразование» под руководством автора идеи и генерального продюсера, общественного деятеля и телеведущей Арины Шараповой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Все фильмы проекта доступны на платформе «VK Видео».