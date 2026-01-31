Проект «Единой России» «Историческая память» будет расширен в 2026 году
«Единая Россия» в 2026 году планирует масштабировать мероприятия партийного проекта «Историческая память», а также реализовать новые патриотические инициативы. Об этом сообщили на заседании партийного оргкомитета «Наша Победа».
Международная акция «Диктант Победы» в 2026 году пройдет 24 апреля, рассказал председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В 2025 году участниками акции стали 2,7 млн человек.
«Мы стремимся постоянно повышать вовлеченность, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их еще интереснее и познавательнее. Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического обществ», – отметил он.
По словам Сергея Нарышкина, создание партпроекта «Историческая память», которому в 2026 году исполнится 20 лет, стало ответом на запросы общества на защиту исторической правды, прежде всего о событиях Великой Отечественной войны и решающем вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии, а также на сохранение памятников культурного наследия по всей стране, включая малые города и сельские территории.
Он подчеркнул, что именно «Единая Россия» первой как ведущая политическая сила взяла на себя ответственность за решение этих задач государственного значения. В проект вовлечены люди разных возрастов и профессий – педагоги, поисковики, реставраторы, студенты и школьники, а направления работы постоянно расширяются: от адресной помощи ветеранам до поддержки школьных и университетских музеев и проведения масштабных просветительских акций.
«Партийный проект "Историческая память" объединяет всю страну, помогает решать конкретные проблемы и параллельно служит настоящей школой гражданственности для каждого, кто принимает в нем участие», – сказал Сергей Нарышкин.
Он также заявил о необходимости не только продолжать традиционные акции «Подарок ветерану» и «Звонок ветерану», но и разрабатывать новые форматы поддержки, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.
«Принципиально важно, чтобы наши солдаты и офицеры, сражающиеся на передовой, пользовались заслуженным уважением и всегда могли рассчитывать на необходимую поддержку», – подчеркнул он.
Председатель общественного совета партпроекта сообщил, что будет продолжена реализация всероссийских конкурсов школьных и университетских музеев и студенческих театральных постановок «Без срока давности».
Координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что за семь лет проведения «Диктанта Победы» число площадок акции выросло в 27 раз, а количество участников – в 18 раз. В акции участвуют учащиеся 22,5 тыс. школ и колледжей и почти 800 вузов. Международная аудитория также существенно расширилась: более 21 тыс. человек написали тест за рубежом.
По его словам, восьмой «Диктант Победы» будет приурочен к празднованию 130-летия маршала Советского Союза Георгия Жукова.
«В тестовые задания войдут вопросы, посвященные Георгию Константиновичу, другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок – о тематике СВО», – отметил Александр Сидякин.
Он добавил, что работа по увеличению количества площадок продолжится, особое внимание будет уделено воссоединенным регионам.
При поддержке «Единой России» в 2026 году планируется выпуск 10 почтовых марок, посвященных Героям СВО, из которых пять будут посвящены военным корреспондентам. В этом году в обращение также выйдут шесть марок о Городах трудовой доблести и четыре марки с объектами архитектурного наследия России. Запланирован выпуск электронной брошюры «100 вопросов Диктанта Победы».
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы», глава Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко сообщила о подготовке законопроекта о дополнительной защите памяти жертв геноцида советского народа. Документ предусматривает ответственность за отрицание факта геноцида, осквернение захоронений и мемориальных объектов.
По ее словам, с этого года Национальный оператор начнет формирование федерального реестра памятных мест, увековечивающих память жертв геноцида советского народа. Новая памятная дата – 19 апреля, День памяти жертв геноцида советского народа, – станет основой для проведения комплекса мероприятий. Также планируется содействие регионам в принятии соответствующих законов – на данный момент они действуют лишь в пяти субъектах РФ.
Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева предложила провести к 20-летию партпроекта краеведческий форум, отметив высокий интерес к изучению истории малой родины, выявленный в ходе конкурсов общественных инициатив.
О международных проектах рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. В 2025 году при поддержке Министерства иностранных дел России было проведено более тысячи мероприятий, включая свыше 400 в странах СНГ и 67 странах мира. «Диктант Победы» прошел в 97 странах.
«Состоялись митинги, шествия, поздравления ветеранов, уроки мужества, демонстрация советских и российских кинолент, выставки, лекции», – сообщил он, добавив, что мероприятия были приурочены к 80-летию Победы.
О реализации партпроекта в Татарстане рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин. По его словам, в республике ежегодно растет число участников мероприятий, прежде всего «Диктанта Победы». В 2025 году его написали 20 тыс. человек на 393 площадках.
Он напомнил, что звание «Город трудовой доблести» присвоено Казани и Зеленодольску, а также рассказал об установке памятных стел и выпуске почтовых марок по инициативе партии.
«В Зеленодольске памятная стела появится на территории городского озера. Решение о выборе места приняли сами горожане, которые участвовали в обсуждениях, организованных активом партии. В будущем Татарстан планирует отправить заявки на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" еще четырем городам – это Кукмор, Чистополь, Елабуга и Бугульма», – заключил Марат Самигуллин.