Проект «Единой России» «Историческая память» будет расширен в 2026 году

Фото: tatarstan.er.ru

«Единая Россия» в 2026 году планирует масштабировать мероприятия партийного проекта «Историческая память», а также реализовать новые патриотические инициативы. Об этом сообщили на заседании партийного оргкомитета «Наша Победа».

Международная акция «Диктант Победы» в 2026 году пройдет 24 апреля, рассказал председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В 2025 году участниками акции стали 2,7 млн человек.

«Мы стремимся постоянно повышать вовлеченность, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их еще интереснее и познавательнее. Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического обществ», – отметил он.

По словам Сергея Нарышкина, создание партпроекта «Историческая память», которому в 2026 году исполнится 20 лет, стало ответом на запросы общества на защиту исторической правды, прежде всего о событиях Великой Отечественной войны и решающем вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии, а также на сохранение памятников культурного наследия по всей стране, включая малые города и сельские территории.

Он подчеркнул, что именно «Единая Россия» первой как ведущая политическая сила взяла на себя ответственность за решение этих задач государственного значения. В проект вовлечены люди разных возрастов и профессий – педагоги, поисковики, реставраторы, студенты и школьники, а направления работы постоянно расширяются: от адресной помощи ветеранам до поддержки школьных и университетских музеев и проведения масштабных просветительских акций.

«Партийный проект "Историческая память" объединяет всю страну, помогает решать конкретные проблемы и параллельно служит настоящей школой гражданственности для каждого, кто принимает в нем участие», – сказал Сергей Нарышкин.

Фото: tatarstan.er.ru

Он также заявил о необходимости не только продолжать традиционные акции «Подарок ветерану» и «Звонок ветерану», но и разрабатывать новые форматы поддержки, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.

«Принципиально важно, чтобы наши солдаты и офицеры, сражающиеся на передовой, пользовались заслуженным уважением и всегда могли рассчитывать на необходимую поддержку», – подчеркнул он.

Председатель общественного совета партпроекта сообщил, что будет продолжена реализация всероссийских конкурсов школьных и университетских музеев и студенческих театральных постановок «Без срока давности».

Координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что за семь лет проведения «Диктанта Победы» число площадок акции выросло в 27 раз, а количество участников – в 18 раз. В акции участвуют учащиеся 22,5 тыс. школ и колледжей и почти 800 вузов. Международная аудитория также существенно расширилась: более 21 тыс. человек написали тест за рубежом.

По его словам, восьмой «Диктант Победы» будет приурочен к празднованию 130-летия маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«В тестовые задания войдут вопросы, посвященные Георгию Константиновичу, другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок – о тематике СВО», – отметил Александр Сидякин.

Он добавил, что работа по увеличению количества площадок продолжится, особое внимание будет уделено воссоединенным регионам.

При поддержке «Единой России» в 2026 году планируется выпуск 10 почтовых марок, посвященных Героям СВО, из которых пять будут посвящены военным корреспондентам. В этом году в обращение также выйдут шесть марок о Городах трудовой доблести и четыре марки с объектами архитектурного наследия России. Запланирован выпуск электронной брошюры «100 вопросов Диктанта Победы».

Фото: tatarstan.er.ru

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы», глава Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко сообщила о подготовке законопроекта о дополнительной защите памяти жертв геноцида советского народа. Документ предусматривает ответственность за отрицание факта геноцида, осквернение захоронений и мемориальных объектов.

По ее словам, с этого года Национальный оператор начнет формирование федерального реестра памятных мест, увековечивающих память жертв геноцида советского народа. Новая памятная дата – 19 апреля, День памяти жертв геноцида советского народа, – станет основой для проведения комплекса мероприятий. Также планируется содействие регионам в принятии соответствующих законов – на данный момент они действуют лишь в пяти субъектах РФ.

Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева предложила провести к 20-летию партпроекта краеведческий форум, отметив высокий интерес к изучению истории малой родины, выявленный в ходе конкурсов общественных инициатив.

О международных проектах рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. В 2025 году при поддержке Министерства иностранных дел России было проведено более тысячи мероприятий, включая свыше 400 в странах СНГ и 67 странах мира. «Диктант Победы» прошел в 97 странах.

«Состоялись митинги, шествия, поздравления ветеранов, уроки мужества, демонстрация советских и российских кинолент, выставки, лекции», – сообщил он, добавив, что мероприятия были приурочены к 80-летию Победы.

О реализации партпроекта в Татарстане рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин. По его словам, в республике ежегодно растет число участников мероприятий, прежде всего «Диктанта Победы». В 2025 году его написали 20 тыс. человек на 393 площадках.

Он напомнил, что звание «Город трудовой доблести» присвоено Казани и Зеленодольску, а также рассказал об установке памятных стел и выпуске почтовых марок по инициативе партии.

«В Зеленодольске памятная стела появится на территории городского озера. Решение о выборе места приняли сами горожане, которые участвовали в обсуждениях, организованных активом партии. В будущем Татарстан планирует отправить заявки на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" еще четырем городам – это Кукмор, Чистополь, Елабуга и Бугульма», – заключил Марат Самигуллин.