Проект Дворца молодежи в ДК Химиков в Казани претендует на федеральное финансирование

Проект Дворца молодежи, который появится в ДК Химиков в Казани, претендует на федеральное финансирование по программе Росмолодежи «Регион для молодых». Сегодня будут объявлены результаты, общая сумма может исчисляться несколькими сотнями млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы заявили Дворец молодежи в федеральную программу “Регион для молодых”. Мы рассчитываем на получение федерального субсидирования в 2024 году. Буквально сегодня будут объявлены результаты. Татарстан может получить поддержку в несколько сотен миллионов рублей», – рассказал собеседник.

Он поделился и планами о наполнении Дворца молодежи. Там планируют открыть звукозаписывающую студию и кофейню, переоборудуют зрительный и спортивный залы. Свои предложения по этому поводу высказывают сами молодые люди, с которыми проводят общественные слушания.

Что касается программы «Регион для молодых», то в этом году по ней Татарстан получил более 180 млн рублей на ремонт двух молодежных центров в Альметьевске и Казани.