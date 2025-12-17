Проект дублера Оренбургского тракта получил положительную оценку Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития России признало часть дублера Оренбургского тракта в Казани, разработанного Институтом пространственного планирования РТ, эффективным проектом, следует из документа министерства, который есть в распоряжении «Татар-информа».

Речь идет об участке протяженностью 6,7 км от жилого массива Лесная Поляна до автомобильной дороги Столбище – Атабаево.

«Эффективность проекта обусловлена высокой прогнозной интенсивностью движения – 48,1 тыс. транспортных средств в сутки к 2040 году (при среднем значении по группе сравнения 20,9 тыс. ТС/сутки) и экономией времени в пути – 2,6 мин/км (при среднем значении 0,9 мин/км)», – говорится в документе.

Федеральное софинансирование может покрыть более половины стоимости строительства участка.

Ранее сообщалось, что проект дублера рассчитан на будущее развитие Казанской агломерации, он предусмотрен ее мастер-планом, утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ, схемой территориального планирования республики, которая так же утверждена на республиканском уровне и уровне Минэкономразвития России.

Деньги на строительство участка дублера, разработанного Институтом пространственного планирования, готов выделить федеральный центр в лице Росавтодора.

«Если с финансированием все будет хорошо, думаю, весь дублер может быть реализован до конца 2028 года. Это сложный, но абсолютно необходимый проект для будущего города», – заявлял директор института Олег Григорьев «Татар-информу».

Напомним, что существует три варианта строительства дублера Оренбургского тракта в Казани. Подробнее о том, как предлагают проложить трассу, в материале «Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта».