Проект «Динамо» РТ «Крылья нового взлета» вышел в финал Премии СБК

Проект ФСО «Динамо» Республики Татарстан по возрождению спорта в Лисичанске, Рубежном и Запорожской области «Крылья нового взлета» вышел в финал Международного чемпионата по спортивному бизнесу – Премии СБК в номинации «Лучший проект для будущих чемпионов».

«Проект уникальный. Никто в таком формате не работал на новых территориях. У нас получился хороший сплав теории, практики и живого общения с героями спорта», – поделилась руководитель проекта, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, член общественной палаты РФ, Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

Проект «Крылья нового взлета» реализуется с 2023 года. В 2024-2025 годах организаторы провели более 30 мероприятий по реализации комплекса ГТО. 386 человек получили знаки ГТО разного достоинства. Порядка 3 тыс. детей Донбасса приняли участие в спортивных сменах по различным видам спорта.

«Проект не столько про спорт, сколько про формирование гордости молодежи за свою страну. Патриотическое воспитание через спорт, общение с героями спортивных арен делает ценности служения Родине более понятными и близкими для молодежи», – подчеркивает Ольга Павлова.

Данный проект развивается при поддержке Правительства Республики Татарстан. Большой вклад в развитие проекта внесли: трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов, председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Андропов, председатель Федерации бадминтона РТ Юрий Чаплыгин, председатель региональной общественной организации ­«Готов к труду и обороне» Эдуард Иванов, Герой труда РФ Татьяна Покровская, директор Республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров, Андрей Спиридонов (баскетбол), вице-президент БК УНИКС Ольга Богачева, директор волейбольного клуба «Зенит-Казань», куратор «Школьной волейбольной лиги РТ» Олег Брызгалов и многие другие.

Они также стали лицами проекта.

Профессиональная премия СБК – признание успеха в спортивном бизнесе и управлении. Здесь отмечаются сильнейшие проекты, самые эффективные объекты и лучшие менеджеры.

В этом году было принято 480 заявок со всей России.