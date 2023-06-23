news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 23 июня 2023 04:47

Проект детской телестудии из Арска вошел в шорт-лист фестиваля «Зеркало Будущего PRO»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Работа Арской детской телестудии «Нур» «Борьба» вошла в шорт-лист V Всероссийского фестиваля детских и юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO». Об этом сообщают организаторы.

Всего отборочный тур прошли 63 проекта, созданные подростками из 33 российских регионов. Фестиваль предполагает пять направлений — от документалистики до анимации, в том числе учреждено новое направление — «Кинотанец». Представительницы Татарстана Ляйля Загриева и Валерия Котова оказались в числе лучших в номинации «Документальные фильмы».

Авторы работ и их педагоги смогут приехать в Горно-Алтайск, где с 3 по 11 июля пройдет фестиваль «Зеркало Будущего PRO».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное