Проект детской телестудии из Арска вошел в шорт-лист фестиваля «Зеркало Будущего PRO»

Работа Арской детской телестудии «Нур» «Борьба» вошла в шорт-лист V Всероссийского фестиваля детских и юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO». Об этом сообщают организаторы.

Всего отборочный тур прошли 63 проекта, созданные подростками из 33 российских регионов. Фестиваль предполагает пять направлений — от документалистики до анимации, в том числе учреждено новое направление — «Кинотанец». Представительницы Татарстана Ляйля Загриева и Валерия Котова оказались в числе лучших в номинации «Документальные фильмы».

Авторы работ и их педагоги смогут приехать в Горно-Алтайск, где с 3 по 11 июля пройдет фестиваль «Зеркало Будущего PRO».