Проект «Цифровая гигиена» запустят во всех детских лагерях Татарстана

В Татарстане в этом году во всех детских лагерях будет запущен проект «Цифровая гигиена». Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Много обращений поступало от родителей с просьбой рассказать детям о вреде и пользе интернета, о том, куда можно заходить, куда не нужно, какие материалы можно смотреть, а какие нельзя. Такой новый объем знаний наши дети будут получать», – отметил спикер.

Садыков подчеркнул, что в прошлом году проект был реализован в тестовом режиме в десяти детских лагерях Казани.

Главная цель проекта «Цифровая гигиена» – уберечь детей и подростков от негативного влияния дезинформации и проявлений интернет-агрессии, а также буллинга в интернете.