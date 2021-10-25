Проект центра «Эрмитаж-Казань» стал победителем международного конкурса «Музей для людей»

Проект центра «Эрмитаж-Казань» «Вкусное искусство» стал победителем международного конкурса «Музей для людей», об этом сообщает пресс-служба организации.

Отправной точкой для создания данного видеопроекта в рамках выставки «Матисс. Пикассо. Шагал.» стал специальный выпуск журнала «Эрмитаж» под названием Pronkstilleven («Роскошный натюрморт»), посвященный модной в европейском искусствоведении теме «Искусство и пища. Журнал «Обед в саду: искусство на столе» посвящен созданию блюд по мотивам произведений из коллекции одного из самых крупных музеев мира – Государственного Эрмитажа.

Фото: © предоставлено центром «Эрмитаж-Казань».

Среди них оказалась «Композиция с разрезанной грушей» Пабло Пикассо, которая очень близка произведению «Композиция с разрезанной грушей и гроздью винограда» испанского художника на выставке в Казани. Кроме работы Пикассо из 273 предметов выставки были выбраны 2 живописные работы европейских художников XX столетия, которые шеф-повар «New kitchen» Марат Вахитов превратил в кулинарные произведения.

Фото: © предоставлено центром «Эрмитаж-Казань».

Произведение «Женщина в синей блузе» Анри Матисса на кухне «New kitchen» стало сладким десертом, коллаж Пабло Пикассо превратился в утку с грушей и виноградом, а «Натюрморт» Хулиана Кастедо Палеро – в салат из хрустящих баклажанов и томатов.

Автор проекта – Алина Маркова, ведущий специалист центра «Эрмитаж-Казань»