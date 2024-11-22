Проект бюджета во втором чтении рассмотрят на заседании Госсовета РТ 28 ноября

Пятое заседание Государственного Совета Татарстана седьмого созыва состоится 28 ноября. На нем депутаты рассмотрят во втором чтении законопроекты о бюджете республики и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 – 2027 годы. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента.

«К законопроекту о бюджете республики на предстоящий год поступило 356 поправок. Из них 16 поправок от фракции КПРФ были сняты в ходе рассмотрения. Таким образом, остается 340 поправок, все они Комитетом по бюджету, налогам и финансами рекомендованы к принятию. К законопроекту о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования поступило восемь поправок, все они также рекомендованы к принятию», – рассказала секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Всего в повестку предстоящего заседания внесено 19 вопросов, в том числе девять республиканских законопроектов.

В первом чтении депутаты обсудят семь законопроектов. Они касаются изменений в республиканских законах о муниципальной службе, о местном самоуправлении, об уполномоченном при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, о реализации государственной политики в области содействия занятости населения, о свободе совести и религиозных объединениях.

«На заседании планируется избрать пять мировых судей Татарстана и возложить исполнение обязанностей мирового судьи на одном участке. Включен вопрос о выдвижении отдельных депутатов Госсовета представителями интересов республики в органах управления ряда акционерных обществ», – отметила Маврина.

Кроме того, парламентарии определят представителя Государственного Совета РТ в Молодежном парламенте при Госдуме. Они также рассмотрят четыре федеральных законопроекта и одну законодательную инициативу.

«Не исключено, что повестка будет дополнена с голоса в день заседания», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

До рассмотрения вопросов на заседании президиума глава парламента представил депутатам назначенного помощника Раиса РТ, полномочного представителя Раиса РТ в Государственном Совете Тимура Нагуманова. Мухаметшин напомнил, что соответствующий указ о его назначении был подписан 15 ноября.

«У нас появился коллега по взаимодействию с Раисом и Правительством республики. Тимур Нагуманов успешно и достаточно длительное время проработал в Альметьевске. Это важно, поскольку вместе с главами городов и районов приходится решать какие-то вопросы. Будем его нагружать работой, связанной с контролем вопросов, которые мы рассматриваем совместно с Правительством и Раисом РТ. Обращения депутатов будут проходить через него», – заявил Председатель Госсовета.