Проект бюджета на три года начали готовить в Татарстане

В Министерстве финансов РТ приступили к подготовке проекта бюджета республики на ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По установленному порядку, до 15 марта Минфин совместно с Министерством экономики Республики Татарстан ежегодно формирует график подготовки и рассмотрения законопроектов, а также сопутствующих документов и материалов, которые разрабатываются при составлении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В этом документе прописаны ключевые этапы работы, сроки и порядок взаимодействия республиканских органов исполнительной власти.

Сейчас график уже подготовлен Министерством финансов и направлен на согласование в Министерство экономики Татарстана.