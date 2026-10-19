Проект бюджета на 2027 год рассмотрят в первом чтении на заседании Госсовета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Двадцать пятое заседание Государственного Совета РТ состоится сегодня в Казани. На нем депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

Всего в повестку заседания внесено 18 вопросов, в том числе 12 республиканских законопроектов, все они подготовлены к первому чтению.

Парламентарии обсудят законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период, а также законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы о госнаградах, об исполнительных органах государственной власти, об обеспечении защиты жилищных прав граждан, о реализации прав детей-сирот и детей на жилое помещение.

Законопроект об установлении на территории Татарстана запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них депутаты рассмотрят с участием представителей непарламентских политических партий.

На заседании также будет представлен еще один проект базового закона. Он устанавливает особенности размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Кроме того, в повестку включен вопрос о согласовании назначения Александра Лапина заместителем Премьер-министра РТ. На эту должность его предложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В перечень вопросов внесено обращение Государственного Совета РТ к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного правового регулирования отношений в области обращения с потенциально опасными собаками.

Ожидается, что министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин представит доклад о реализации программ развития образования в республике в 2025 году. А министр юстиции Рустем Загидуллин во время «правительственного часа» представит информацию об организационном и материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей.