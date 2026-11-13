Проект Бугульмы по сохранению ремесел получил премию 10 млн рублей

Фото: канал Дамира Фаттахова в МАКС

Проект по сохранению традиционных ремесел Бугульмы вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщил мэр города Дамир Фаттахов в своем официальном канале в МАКС.

Уже несколько лет проектом руководит директор Централизованной районной клубной системы Ирина Ибатуллина. Команда подавала заявку три раза, дважды выходила на федеральный уровень и именно в этом году добилась победы.

Согласно сообщению, основа проекта – городской Дом ремесел и программа «Ремеслам – жить!». Здесь собирают и изучают местный фольклор и прикладное искусство, ведут базу данных мастеров народных промыслов, работают творческие лаборатории, мастерские и коворкинги. Занимаются ручным ткачеством, гончарным делом, резьбой и росписью по дереву, лоскутным шитьем и валянием. Приходят дети и взрослые, целыми семьями.

Это работа с наследием татар, русских, чувашей, мордвы и башкир, которые исторически живут в районе. Как говорится в сообщении, здесь ремесла становятся частью современной экономики, дают людям занятость и профессию.

Бугульма получит премию 10 млн рублей на дальнейшее развитие проекта. Мэр поблагодарил Ирину Ибатуллину, ее команду и всю команду культуры Бугульмы за настойчивую, системную и успешную работу.