Проект Ак Барс Банка стал лауреатом премии «Лучшие ESG-проекты России»

Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Лучшие ESG проекты России» в категории «Социальные программы. Социально значимые продукты и услуги». Церемония награждения состоялась в Москве 25 июня в рамках крупнейшего ESG-форума «Три кита национальной повестки».

Высокую оценку экспертной комиссии получил проект «Алтын еллар» («Золотые годы») – флагманский сервис для людей преклонного возраста, предоставляющий доступ к активностям, мерам социальной поддержки и информационным ресурсам в режиме одного окна. Он реализован командой по разработке банковского продукта «Карта жителя Республики Татарстан» совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты региона.

Сервис содержит каталог спортивных, культурно-развлекательных и образовательных занятий, календарь экскурсионных программ, перечень субсидий с возможностью подачи заявления и блок новостей. В настоящее время на выбор пользователей платформы предоставляется 2200 мероприятий, направленных на поддержание активного и здорового образа жизни, самореализации и социальной вовлеченности пожилых людей. Проект охватывает 600 населенных пунктов из 43 муниципальных районов, включая Казань и Набережные Челны.

Ранее проект «Алтын Еллар» уже был отмечен всероссийской премией по изучению клиентского опыта СX World Awards. Звание лауреата программы «Лучшие ESG проекты России» – это еще одно важное признание, вдохновляющее и мотивирующее Ак Барс Банк на создание новых социально значимых банковских продуктов в рамках национальной ESG-повестки и принятой банком Стратегии по устойчивому развитию на 2022–2026 годы. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК, Генеральная лицензия ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015 г.