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Проект 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте в Казани прошел экспертизу
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по строительству 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте в Казани получили положительное заключение экспертизы. Результат опубликован в Едином госреестре заключений.
Заказчиком экспертизы выступил Главтатдортанс, в качестве застройщика — исполком Казани.
Напомним, что проект планировки и межевания территории был утвержден в конце декабря 2023 года. Разворотная петля будет располагаться в Советском районе Казани, на пересечении Мамадышского тракта с проектным проездом №69. Проектирование велось от дома №55 по Мамадышскому тракту «ориентировочно» до жилого массива Самосырово, сообщал ранее «Татар-информ».
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