Проект «100 Лидеров – Татарстан Будущего» ждет ряд изменений в 2026 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Стартовал прием заявок на проект «100 Лидеров – Татарстан Будущего» 2026 года. В следующем году конкурс ожидает ряд преобразований, рассказала в ходе пресс-конференции «Татар-информа» руководитель и автор проекта, первый заместитель председателя ТПП РТ Елена Файзрахманова.

«Благодаря уникальной возможности, предоставленной Министерством по делам молодежи, официальное награждение будет проходить на Дне молодежи 28 июня. Также мы благодарны Инвестиционно-венчурному фонду Республики Татарстан за прекрасную возможность провести открытие проекта и первый день проекта 10 апреля на полях Российского венчурного форума в Казани. В связи с этим даты проекта меняются с первоначально запланированных дат, которые указаны на сайте», – рассказала она.

Елена Файзрахманова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, прием онлайн-заявок открыт на сайте до 1 марта. 21 марта будет проходить очный отбор. С 10 апреля по 28 июня будет длиться основная часть проекта, которая включает в себя очные развивающие занятия с экспертами.

Кроме того, в 2026 году организаторы сделают акцент на искусственном интеллекте, и это не только обучающие занятия. Нейросети будут использоваться и при отборе заявок участников на программу, рассказала сооснователь и ведущий бизнес-тренер проекта «100 Лидеров – Татарстан Будущего», член Совета по вопросам кадровой политики при Раисе Республики Татарстан Галина Маштакова.

«В оценочных процедурах у нас также будут изменения. Кроме классического мини-ассессмента будет проходить бизнес-квест, который как объединит участников, так и покажет сильные стороны каждого из присутствующих. А оценивать мы будем те же самые компетенции, что смотрели в прошлые годы. Это ориентация на результат, лидерство, предпринимательство, инновационность, инициативность и умение работать в команде», – пояснила она.