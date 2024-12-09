Продюсерский центр «Интертат» в студии «Кәеф» представил первый татарский нейроклип

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В медиалаборатории «Кәеф» компании «Татмедиа» представили первый татарский музыкальный клип, созданный искусственным интеллектом. Композиция под названием «Ясалма» («Искусственный») полностью создана технологиями ИИ в продюсерском центре «Интертат». Продюсер – Рамис Латыпов, фото-видео генерация с применением ИИ - Айнур Замалетдинов, текст песни, мелодия, исполнение, видеоряд созданы искусственным интеллектом.

«Недавно мы провели обучение по работе в соцсетях, интернете. Люди раньше пахали землю вручную, а сейчас - с помощью тракторов. Думаю, что и журналистика будет идти в этом же направлении. Новые инструменты помогают журналистам в поиске информации, в ее обработке и переводе. Таким образом, облегчают работу журналиста. При помощи новых технологий можно делать рерайт, монтаж, искать фотографии», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Он выразил уверенность, что в будущем все желающие смогут пользоваться продуктами, выработанными нейросетью.

«Мы поняли, что всего за пару месяцев журналист может освоить эти технологии. Важно, что нейросеть понимает татарский язык и создает живой продукт. Чем больше контента мы будем использовать в рамках нейросети, тем больше навыков она приобретет. За последние 10 лет "Татар-информ", "Татмедиа" внесли свой вклад в создание контента на татарском языке, наши коллеги тоже не остались в стороне. Сегодня мы должны полноценно за это взяться, потому что это – будущее», – поделился Шамиль Садыков.

Он также подчеркнул, что создание первого татарского клипа с помощью ИИ – своего рода показатель того, в каком направлении движется журналистика.

«На первый взгляд, вроде бы как забава, но это сделано с пониманием того, куда движется журналистика. Редактор нейросетей – это профессия будущего. В какой-то степени он сможет заменить целую редакцию. Не нужны будут дизайнеры, графисты, редакторы для сбора и обработки новостей. "Интертат" одним из первых взялся за это дело, спасибо! Думаю, "Татар-информ" в будущем и других научит», – сказал генеральный директор «Татмедиа».

Продюсер клипа, главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и электронной газеты «Интертат» Рамис Латыпов считает, что песни от нейросети могут создать конкуренцию современным песням в татарской эстраде, что указывает на недостаточную работу артистов над качеством.

«Получается, что артисты эстрады, аранжировщики, композиторы не вкладываются в свои творения в достаточной степени. В татарской эстраде есть такие песни. Нейросеть – это возможности. Например, для создания клипа мы не можем арендовать космический корабль. А нейросеть позволяет снимать кадры и внутри космического корабля, внутри шахты или где угодно еще. Кто-то боится нейросетей, но она дает возможности. Нейросети уже завоевали мир, просто мы пока не осознаем этого. Я считаю, что наша главная цель – повысить интерес к нейросетям», – сказал Рамис Латыпов.

Айнур Замалетдинов рассказал о процессе подготовки и создания клипа.

«Сначала надо было написать сценарий. Для этого было использован Chat GPT 4. Ролики для клипа были сгенерированы нейросетью Kling Ai (специализируется на оживлении картинок – ред.). Но для создания роликов сначала нужны были изображения, для этого я использовал Flux Pro (нейросеть для генерации изображений – ред.). Она работает на сайте seeart, а также на сайте Mistral Chat. На подготовку песни и клипа ушло две недели», – рассказал специалист.

По словам Рамиса Латыпова, бюджет клипа составил 1 тысячу рублей. «Это без учета человеческого труда», – пояснил он.

Генеральный директор «Сахамедиа» (Якутия) Виктор Колесов рассказал, что искусственный интеллект в национальной журналистике они применяют уже 3 года.

«Мы взялись за это еще и с такой целью, чтобы сохранить язык, потому что языки, которые за 10-15 лет не перейдут в эту сферу, могут исчезнуть. Даже переводчики не будут нужны – эту работу будет выполнять искусственный интеллект. Сегодня любой фильм можно смотреть онлайн на татарском языке с помощью перевода, сгенерированного нейросетью. Уже не будет необходимости создавать отдельную студию перевода. Дети любой фильм могут смотреть на родном языке. Это очень большой прогресс», – убежден спикер.

Он напомнил, что также существует проблема с авторскими правами на фотографии.

«Сейчас мы с помощью ИИ обрабатываем фотографии. Хочу также отметить: недавно был представлен ролик, созданный нейросетью. Но люди его не приняли, потому что для них важно, чтобы была история, чтобы был человек – актер. В будущем профессия редактора ИИ будет очень популярной и востребованной. Потому что тот, кто обладает этими навыками, может быть и редактором, и художником, и режиссером. С одной стороны, плюсов очень много. Но также есть и минусы. Искусственный интеллект можно сравнить с полетом в космос: нас могут ожидать интересные, увлекательные, в тоже время опасные вещи», – отметил Виктор Колесов.

Зиля Мубаракшина