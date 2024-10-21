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Продюсера Александра Роднянского приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ
В Москве суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про действия российской армии.
Как сообщают РИА Новости, наказание начнет действовать с момента задержания продюсера на территории РФ, либо экстрадиции в Россию.
Александр Роднянский – известный продюсер, долгое время работавший в России.
*признан иноагентом на территории РФ.
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