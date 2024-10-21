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Происшествия 21 октября 2024 15:05

Продюсера Александра Роднянского приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

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В Москве суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про действия российской армии.

Как сообщают РИА Новости, наказание начнет действовать с момента задержания продюсера на территории РФ, либо экстрадиции в Россию.

Александр Роднянский – известный продюсер, долгое время работавший в России.

*признан иноагентом на территории РФ.

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