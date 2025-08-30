Продюсер студии «Рики» Ушаков рассказал, что думают психологи о «Смешариках»

На вопрос о потенциально вредном влиянии мультфильмов на детей нет однозначного ответа. При этом дети сами выбирают для себя мультфильмы как средство для развлечения и развития. Таким мнением поделился с «Татар-информом» продюсер группы компаний «Рики», которая выпускает известные анимационные сериалы «Смешарики» и «Фиксики», Константин Ушаков.

«Куча психологов может собраться, сделать какой-то идеальный мультик, а потом окажется, что его не будут смотреть, потому что он неживой», – подчеркнул собеседник агентства.

Продюсер мультипликационной компании рассказал, что их команда старалась сделать героев «Смешариков» максимально живыми. Несмотря на это, иногда психологи упрекают их в отсутствии семей у персонажей «Смешариков».

«Нам говорят, что у нас нету семьи в мультфильме. Вот это, наверное, единственное, в чем нас могут упрекнуть. У нас девять персонажей, каждый живет в своем домике, и у них между собой нету родственных связей. То есть они все друзья, помощники, единомышленники, но семей нет», – сказал он.

Студия вместе с психологами проверяет детские мультфильмы с точки зрения интеллектуального развития и морали перед их выпуском в свет, продолжил продюсер «Рики».

«Наш главный редактор Мария Корнилова – сама профессиональный психолог, также у нас есть отдельные методисты, которые знают, как преподносить сейчас детям темы дружбы, морали, добра и зла. А вообще – дети будут всегда смотреть то, что нравится им, несмотря на все запреты», – констатировал Ушаков.

В октябре 2025 года группа «Рики» выпустит новый сезон мультфильма «ПИН-Код» – «ПИН-Код 2.0». Также в будущем компания планирует выпустить полнометражный фильм про путешествия в космосе с героями «Смешариков».