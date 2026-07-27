Продюсер Рудченко предрек решившей петь на русском Брежневой крах карьеры

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко допустил, что карьера певицы Веры Брежневой может завершиться из-за неудачной смены сценического образа. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru, комментируя сообщения о готовности артистки вновь исполнять песни на русском языке перед публикой в нейтральных странах.

По мнению Рудченко, попытки артистов кардинально изменить сформировавшийся имидж в шоу-бизнесе нередко приводят к потере интереса аудитории. Он считает, что Брежнева могла переоценить лояльность своих поклонников и столкнулась с последствиями отказа от прежнего репертуара.

«Брежнева, имея принципиальную антироссийскую позицию, думала, что она уже бренд. По ее мнению, что бы она ни делала, поклонники пойдут за ней. Однако они хотят именно Веру Брежневу, ее песни, благодаря которым та стала известной. Фанатам не нужен новый материал. Брежнева поняла, что ребрендинг не работает», – заявил он.

«Певица взяла на себя слишком много. Имея поклонников, которые слушают ее песни на русском языке, и получая монетизацию от русскоязычной публики, она сожгла все мосты со зрителями из РФ. И теперь, я думаю, с провалившимся новым брендом и старым образом Веры Брежневой, которая сама отказалась от своей публики, она вряд ли уже сможет восстановиться. Никаких взлетов ей не светит», – пояснил Рудченко.