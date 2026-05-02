Продюсер Рудченко назвал ремейки хитов главным трендом музыкальной индустрии

Ремейки популярных песен и возвращение распавшихся музыкальных коллективов воссоединяются и постепенно становятся заметным трендом в шоу-бизнесе. Об этом в разговоре с «NEWS.ru» заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он считает, что обращение к старым хитам остается выигрышной стратегией для артистов.

По его словам, в индустрии все чаще будут появляться ремейки и новые версии уже известных песен, а также возрождение старых творческих союзов. Рудченко объяснил это тем, что такие проекты опираются на ностальгию слушателей и неизменно находят отклик у аудитории. Кроме того, подобные релизы позволяют артистам хорошо зарабатывать, особенно если речь идет о композициях, которые уже становились хитами.

Продюсер также отметил, что интерес к ремейкам подтверждается ростом числа кавер-групп. Он добавил, что слушатели положительно воспринимают новые интерпретации знакомых песен, особенно в формате корпоративных выступлений.

По его оценке, сегодня кавер-группы пользуются высоким спросом, поскольку публика заранее настроена благожелательно к таким форматам и охотно их поддерживает.