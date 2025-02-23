Продюсер Оксана Костэр: «Непонятно, почему в Татарстане до сих пор нет киностудии»

Основатель актерской школы рассказала в интервью «Татар-информу» о сотрудничестве с казанскими кинорежиссерами, гендерных стереотипах в профессии и съемках игрового исторического фильма с Розой Гадиевой в главной роли.





Выпускница ГИТИСа Оксана Костэр стала одним из главных поставщиков актеров и инвесторов для съемок клипов, рекламных роликов и кинофильмов

Фото предоставлено Оксаной Костэр

В Казани не один год работает более десятка частных школ и студий по актерскому мастерству различной специализации – от преподавания техники речи до постановки полноценных спектаклей, что говорит о востребованности этой ниши. Основатель одной из них, выпускница ГИТИСа Оксана Костэр, раскрутила обучение с нуля и стала одним из главных поставщиков актеров и инвесторов для съемок клипов, рекламных роликов и кинофильмов. В последние два года при ее менеджерском участии снимались такие проекты, как «Микулай» Ильшата Рахимбая, «Мишка» Юлии Захаровой, «Один день» Гужа Тадевосяна.

«Чтобы пробиться в московские театры, у меня не было ни поддержки, ни связей»

– Оксана, стать театральным режиссером – это ваша детская мечта?

– Моей детской мечтой было стать каскадером. Отголоски этого живут во мне по сей день, наверное, поэтому я увлекаюсь экстремальными видами спорта. Даже на занятиях по актерскому мастерству ввожу уроки каскадерского искусства, сценического боя и акробатики.

А в ГИТИС я попала скорее случайно. Тогда у меня были длинные светлые волосы. Будучи стройной блондинкой, я была похожа на голливудских актрис 50-х годов, Мэрилин Монро, Брижит Бардо. Видимо, это сыграло решающую роль в моем поступлении в ГИТИС, мое окружение настоятельно рекомендовало мне туда пойти. Если бы я не поступила, не сильно бы расстроилась, потому что была альтернатива получить образование психолога.

В любом случае меня увлекало каскадерство, поэтому я с детства активно занималась профессиональным спортом – легкой атлетикой, бегала спринтерские дистанции.

Фото: предоставлено Оксаной Костэр

– Расскажите о своей дипломной постановке.

– Моей дипломной работой была постановка «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Моя знакомая-филолог адаптировала текст романа под пьесу. Я выбрала именно этот материал, потому что очень хотела сыграть роль Маргариты. Но, к сожалению, не смогла этого сделать, потому что на тот момент у меня был ярко-белый цвет волос. Как режиссер, не видела Маргариту с таким цветом волос. Поэтому в этой постановке выступила только как режиссер.

С учениками актерской школы Фото: предоставлено Оксаной Костэр

– Почему после выпуска вы не пошли работать в театр?

– Не то чтобы я этого не хотела. Просто в Москве я, как и многие мои сокурсники, была никому не нужна именно как режиссер театра. Максимум перспективы в такой ситуации — это режиссура в молодежных студиях. Это мне было неинтересно. А ехать куда-то в маленькие городки, куда могло бы быть распределение из Москвы, я, естественно, не хотела. Чтобы пробиться как режиссеру в московские театры, у меня не было ни поддержки, ни связей.

Я на какое-то время просто ушла из театрального творчества и стала замужней женщиной, наслаждалась жизнью, много путешествовала и делала то, что хотела. Вернее, просто ничего не делала. После развода возникла необходимость как-то удерживать круг своих друзей, а это люди достаточно состоятельные и реализованные. Надо было поддерживать свое финансовое положение, чтобы не скатиться в некомфортный для меня уровень жизни. Встал вопрос о поиске работы, и я оказалась в театральной школе Сергея Базарова в Москве. Через какое-то время Сергей решил расширяться и создавать филиалы по городам-миллионникам в России и странах СНГ.

Выбрали несколько педагогов, которые могли не только обучать и ставить спектакли, но и управлять и развивать филиалы в других городах. Я оказалась в их числе. Мне предоставили список городов на выбор. Их было не так много, потому что все южные направления разобрали до меня. Тогда выбор пал на Казань. Несмотря на то что на тот момент, в 2006 году, город еще считался бандитским, я поехала. И не разочаровалась. Открыла здесь филиал под своим руководством.

С актером Ратмиром Гарифуллиным Фото: предоставлено Оксаной Костэр

«В большинстве случаев могу отличить женскую постановку от мужской»

– Но по менталитету это провинциальный город, что бы там ни говорили. Почему вы все-таки решили развиваться именно здесь?

– Вообще оставаться здесь я не планировала. Нас, педагогов, было достаточно много, десятка три. Мы должны были открыть филиалы, полностью запустить процесс, найти двух преподавателей, которые смогут нас заменить, администраторов, помещение, организовать всю систему школы и вернуться обратно в Москву.

Но после развода я решила начать жизнь с нуля. И у меня получилось очень хорошо, масштабно и мощно открыть здесь школу. Я совершенно не ожидала, что это окажется так легко. Огромное количество учеников! У меня не было проблем с набором, с помещением, с имиджем. Несмотря на то что в Казани есть и театральное училище, и институт культуры, театральных школ для взрослых состоявшихся людей здесь не было. О нас снимали видеорепортажи, обо мне выходили материалы, меня узнавали.

И я подумала – а почему, в принципе, я должна возвращаться в Москву? Здесь я хозяйка, у меня нет ни начальников, ни понедельников, ни будильников. Я могу делать все по своим правилам и так, как считаю нужным. В итоге задержалась здесь аж почти на 20 лет.

– Как вы относитесь к стереотипу о том, что режиссура не женское дело?

– Большинство творческих ниш: режиссура, продюсирование, сценаристика – занимают мужчины. Я не считаю, что женщина в них как-то ущемлена. У мужчин несколько иная энергетика, они делают смелее, наглее, прямолинейнее, активнее, бесшабашнее, может быть, даже безумнее, чем женщины. Потому что женщина – существо само по себе более мягкое, более нежное, обтекающее. И если, например, женщина проявляет свои истинные качества, то энергетики недостаточно, чтобы проект «бомбанул».

Поэтому при всей моей женственности и хрупкости во мне очень много мужского начала. Я ставлю спектакли по-мужски. Если посмотреть спектакли, созданные мной, они наглые, самоуверенные, бесшабашные. Я ходила на женские постановки и в большинстве случаев могу отличить женскую постановку от мужской.

– Все-таки есть гендерные различия?

– Несколько лет назад я посетила одну выставку современного искусства. Там были очень глубокомысленные картины, абстрактные, символичные. Организатор выставки, рассказывая о картинах, сказала фразу, которая меня сразила. Она сказала, что предназначение женщины в этом мире либо родить ребенка и воспитать его, либо нести воспитание в массы людей. Если женщина не реализована ни там, ни там, Вселенная просто убирает ее как ненужный элемент. Знаете, я смотрю на своих знакомых и нахожу подтверждения этой теории.

Фото: предоставлено Оксаной Костэр

«Открытие актерской школы было больше похоже на игру. Набрала группы буквально за два дня»

– Как вы удерживаете на плаву свою актерскую школу?

– Открытие школы было больше похоже на игру, чем на какую-то трудовую деятельность. Я набрала группы буквально за два дня. А потом стала проявлять самостоятельность и изменила подход к театральному обучению, который принципиально отличался от Москвы. В итоге к моей школе появился огромный интерес и со стороны таких крупных организаций, как банки, нефтяные компании, частные предприятия, которые предлагали организовать мастер-классы республиканского значения.

Открыть школу было настолько легко, что возникал вопрос, а почему до меня в Казани никто этого не делал. И почему, я, приехав в город, где у меня нет ни родных, ни друзей, где я никого не знаю, смогла это сделать так легко? Почему есть мужчины, которые бегают за мной и жалуются, как у них тяжело с деньгами, как у них плохо с бизнесом, какие они неудачники и как они не могут работать? Я не говорю, что я такая великолепная, возможно, это было удачное стечение обстоятельств, я попала в нужное время в нужное место.

А вот чтобы удержаться на плаву, пришлось прикладывать огромные усилия. Мы ведь развиваемся без господдержки, арендная плата постоянно поднимается, хозяева меняются, а нам где-то надо хранить реквизит и декорации. Переезды были подобны последнему дню Помпеи. Мы пережили порядка десяти переездов. Но я продолжала верить в себя. Это позволяло снова обосновываться на новом месте и начинать все сначала.

У меня сейчас есть поддержка моих бывших учеников, среди которых очень много известных личностей, которые имеют определенный вес, в том числе и государственного масштаба.

– С развитием видеоформатов в социальных сетях вырос спрос на актерское мастерство. Как вы находите своих учеников?

– На начальном этапе мы раздавали флаеры, и группы были переполнены. Если размер группы 20 человек, то у меня было 24, 25, иногда даже 26. Потом, когда листовки стали уходить в прошлое, их место заняла интернет-реклама. Активно ведутся социальные сети, где постоянно выкладывается информация о том, что происходит в школе. Эти посты отражают ее повседневную жизнь: как проходят занятия, как проходят экзамены, результаты экзаменов, каких успехов добились ученики, в каких фильмах они снимались, как они востребованы, куда их приняли работать официально – профессиональными актерами в театре.

Люди, которые наблюдают за этим, понимают, что они тоже могут с нуля добиться таких результатов. Тем более формат занятий у меня легкий. Они отличаются от тех, что проводят в театральных вузах и колледжах. Ко мне приходят состоявшиеся люди с определенными взглядами на жизнь. И ломать их под себя я считаю нецелесообразным. Я нашла ту нейтральную позицию, где я могу добиться абсолютной дисциплины и выполнения всех упражнений, но при этом не касаясь вещей, которые человек не готов поменять в себе.

Соцсети очень сильно помогают, но еще, естественно, со мной всегда работали помощники по набору групп. Очень часто ко мне приходили целые корпоративные группы, уже готовые.

Фото: предоставлено Оксаной Костэр

«Расписываю маршрут путешествий, чтобы изучить историю, архитектуру, обычаи»

– Как и почему вы начали вести тревел-блог?

– Я написала в соцсетях: если бы я не была режиссером-педагогом, то обязательно стала бы египтологом. Это не шутка. Я очень много путешествую и занимаюсь спортом. Все, что опасно, меня всегда привлекало. Поэтому я вожу мотоцикл, занимаюсь виндсерфом, серфом, сноубордом, езжу верхом, прыгаю с тарзанок, летаю на парапланах и дельтапланах. И даже на самолете попробовала себя в качестве пилота.

В моем списке порядка 25 стран. Путешествую не просто как человек, который приезжает в пятизвездочный отель на «все включено» и сидит там, перемещаясь от ресторана до пляжа и от пляжа до кровати. Обычно я расписываю маршрут так, чтобы, приехав в страну, объездить максимальное количество мест, посетить как можно больше городов. Пусть даже приходится перемещаться с места на место, из отеля в отель и все время с чемоданами.

Меня такой вид путешествий устраивает намного больше. Я не могу сидеть на одном месте. Всегда изучаю историю, архитектуру, особенности поведения людей, их взгляды на жизнь, их обычаи, способ общения. Выкладывая фотографии, делаю описание каждого места, поднимая все легенды, исторические данные.

Фото: предоставлено Оксаной Костэр

– Почему хотели бы быть именно египтологом?

– Египет произвел на меня сильнейшее впечатление. Хотя там грязновато, но как только мы уехали в глубь страны, где сохранились пирамиды, дворцы, храмы, я просто влюбилась во все, что касается Древнего Египта. Меня не смущала жара, я не уставала, я готова была лазить по пирамидам, гробницам, дворцам, пустыням. Мне нравилось все, вплоть до обычаев бедуинов, людей с очень странным стилем жизни, не похожим на наш.

На тот момент я решила, что если будет возможность поехать волонтером с экспедицией раскапывать какую-то очередную гробницу или дворец, я готова ехать бесплатно, как говорят, за еду, чтобы прикоснуться к моментам раскопок. А действительно ли люди создавали эти шедевры? Может быть, оправданы предположения, что у нас на планете был инопланетный разум?

«Потенциал у Татарстана огромен. Не хватает организационного момента, который закрутит вокруг себя всю эту богемную тусовку»

– Каким вы видите потенциал продюсирования кинопроектов в Казани?

– Я всегда задавалась вопросом, почему Казань, точнее Татарстан, не вышел на уровень производства кинофильмов, как «Ленфильм» и «Мосфильм», да даже хотя бы на уровень «Якутфильма». Я считала, что у региона для этого есть все. Прекрасные локации, разнообразная природа, где можно найти кусочек любой территории России. А самое главное, есть деньги, так как все-таки нефть никто не отменял. И непонятно, почему до сих пор не существует студии «Казанфильм» как таковой.

Фото: предоставлено Оксаной Костэр

– Почему вы решились взяться за кинопроизводство в качестве независимого продюсера?

– Во-первых, потому что мне удалось окружить себя людьми, которые не только подходят мне по энергетике и упорству, но и разделяют мои взгляды и интересы. Я знаю, что с такой командой можно сделать и продолжать еще в будущем развивать и предполагать какие-то новые проекты.

Во-вторых, я думаю, что это та область, в которой я тоже могла бы себя проявить и показать. Я знаю свой потенциал, он не до конца использован. И почему бы здесь не открыть новую нишу? За время моей работы в Казани я познакомилась с огромным количеством актеров, режиссеров, сценаристов. Потенциал у республики огромен, просто не хватает какого-то организационного момента, который закрутит вокруг себя всю эту богемную тусовку и начнет работать на другом уровне, когда действительно можно создавать фильмы, которые будут конкурировать с фильмами того же Голливуда, того же «Мосфильма» и «Ленфильма». Европейское кино у нас не так сильно известно, но с ним тоже можно конкурировать.

Да, безусловно, сложности есть. Но, с другой стороны, а какое дело делается без сложностей?

– Что это будет за фильм?

– Мы практически каждую неделю встречаемся со сценаристами и Розой Гадиевой, ученицей нашей актерской школы. Сценаристы предложили несколько идей, они настолько интересные, что перед нами встала проблема – на каком из вариантов остановиться. Могу только точно сказать, что сюжет будет завязан на татарской и российской истории, будет много природных локаций, мистики.

Сейчас мы занимаемся поиском инвесторов, идею проекта поддержали в правительстве республики. Кроме того, Роза достигла предварительных договоренностей с кинематографистами Ливана и Индии об участии в проекте. Дорогу осилит идущий, главное — делать.

Оксана Костэр – основатель и художественный руководитель казанской школы актерского мастерства для взрослых людей «Бродвей».

Окончила режиссерский факультет ГИТИСа.

Режиссер-постановщик более 30 спектаклей, а также различных городских проектов.

Сотрудничала со многими казанскими кинорежиссерами, в том числе с Ильшатом Рахимбаем, Наилем Хайретдиновым, Рудольфом Хайнуровым, Юлией Захаровой.

За 18 лет ее работы в Казани обучающий курс по актерскому мастерству прошли более 4 тысяч человек, среди них адвокаты, прокуроры, политики, предприниматели, банкиры, преподаватели, ведущие, дикторы, спортсмены, рабочие, деятели искусств и др.