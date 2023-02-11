Продюсер Игорь Сандлер позвал на Woodstock Russia казанских рокеров Acid Venom и InNoEnd

По итогам конкурсной программы Большого зимнего фестиваля музыки в Казани продюсер Игорь Сандлер пригласил в Москву на фестиваль Woodstock Russia две казанские группы — Acid Venom и InNoEnd.

Большой зимний фестиваль музыки проходит в Казани с 9 февраля. Сегодня, в его завершающий день, в Big Twin Arena выступят известные рок-группы «Волга-Волга», «Дом кукол», «Обе-Рек», а также Артур Беркут, экс-солист группы «Ария», молодые коллективы «Хмельная Ворга» и «Макс и Ко».

Во второй день фестиваля, 10 февраля, свои получасовые программы на правах конкурсантов показали шесть рок-групп. Помимо Acid Venom и InNoEnd, которых Сандлер позвал в Москву, приглашение на летний фестиваль «Волга-Волга» от его художественного руководителя Антона Салакаева получили группы Game of Blades (Казань) и «ПроСвет» (Магнитогорск-Казань). Группа из Елабуги DarkR3d приглашена сегодня открыть концертную программу завершающего дня фестиваля, предваряя выход на сцену хедлайнеров.

Подводя итоги конкурсной программы, солист группы «АнимациЯ», один из членов жюри фестиваля и хедлайнер его второго дня Константин Кулясов пожелал участникам писать тексты своих песен на русском, а не на английском языке, «чтобы всё сошлось — и звучание, и поэтическая потребность».