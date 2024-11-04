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Продюсер Джексона и Синатры умер в возрасте 91 года
Умер американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс. Он известен тем, что работал с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой. На момент смерти ему было 91 год, сообщает телеканал ABC News.
Отметим, что Джонс участвовал в записи одного из самых известных альбомов певца Джексона – «Триллер». Среди звезд, с которыми работал продюсер, был также Рей Чарльз.
Как сказала семья продюсера, уход Джонса стал невероятной потерей. Родные отметили, что композитор прожил великую жизнь и «такого человека, как он, не будет никогда».
Согласно данным СМИ, Джонсона не стало в ночь с 3 на 4 ноября. Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе.
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