Продукты ТМ «Махеевъ» получили звезды международной премии Superior Taste Award

Экспертное жюри присудило трем продуктам звезды премии Superior Taste Award за превосходный вкус. Компания «Эссен Продакшн АГ» отправила на конкурс в Международный Институт Вкуса горчицу «Русская», джем «Малиновый», соус «Сливочно-чесночный». Итоги конкурса были объявлены в Брюсселе.

С международным институтом вкуса компания «Эссен Продакшн АГ» сотрудничает более четырех лет. За это время мировые эксперты дали оценку продуктам из всех выпускаемых компанией категорий. В прошлом году сертификатом премии Superior Taste Award были награждены кетчуп «Томатный без сахара и крахмала», Джем «Абрикосовый», Майонез «Оливковый», Маринад «Для барбекю». Высокая оценка экспертов из института вкуса — подтверждает то, что поставляемый компанией продукт соответствует европейскому стандарту качества.

Такая работа с мировыми экспертами в области вкуса входит в план стратегии компании: при производстве продуктов большое внимание уделяется не только их качеству, но и улучшению вкуса.

«Мы используем различные инструменты в своем маретинг-миксе. Сотрудничая с профессиональными экспертными ассоциациями в области вкуса, мы познакомились с брюссельским Международным Институтом Вкуса. Они предложили протестировать нашу продукцию, и мы согласились. Теперь делаем это каждый год.

Профессиональная оценка европейских экспертов вкуса подтверждает качество нашего продукта и дает возможность наглядно показать это потребителю. Каждый отмеченный институтом продукт получает значок премии Superior Taste Award на упаковку. На тестирование идут только те продукты, которые находятся в производстве и поступает на продажу», — отметила PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина.

Также компания заказывает у брюссельского института глубокий анализ вкуса джемов, кетчупов и соусов. Эксперты могут любой продукт разложить по его органолептическим свойствам и такой анализ — большое подспорье для технологов. Тем более что компания широко представлена в странах ближнего и дальнего зарубежья. Европейский рынок достаточно специфический и требует адаптации продукта под вкусовые предпочтения европейцев.

В этом году на оценку профессионального жюри «Эссен Продакшн АГ» предложила лидеров продаж в своих категориях: горчицу «Русская», джем «Малиновый», соус «Сливочно-чесночный».

• Горчица «Русская» на рынке больше 10 лет. Изготавливается из высококачественного горчичного порошка по собственной уникальной технологии, разработанной на предприятии.

• Джем «Малиновый» — один из первых вкусов, с 2011 года выпускаемых в группе джемов и мармеладов. Как и другие джемы, он произведен по технологии бережного приготовления, из натуральных ягод. В смену его выпускают 15 тонн.

• Соус «Сливочно-чесночный» выпускается с 2017 года. Он сделан на основе натуральных ингредиентов: сливок, чеснока, укропа. Объем выпуска — 50-60 тонн в месяц.

Все новые партии этих продуктов обязательно получат на упаковку значок сертификата Superior Taste Award.

