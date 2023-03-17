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Продукты, одежда, стройматериалы: единороссы Татарстана готовят новую партию помощи ЛНР
Очередной конвой гуманитарной помощи, собранный под эгидой регионального отделения «Единой России» совместно с движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», отправится в Лисичанск из Татарстана 18 марта. Традиционно в проекте участвует вся республика.
Как сообщили «Татар-информу» в информационном центре партии, в ЛНР отправятся 40 тонн стройматериалов, материально-технические средства, хозтовары для субботника, канцтовары для центров гумпомощи, горелки, буржуйки, одежда, продукты, бытовая химия. Всего в конвое будет 11 грузовиков. Часть груза предназначается Лисичанску, часть – мобилизованным татарстанцам. В сборе гуманитарной помощи приняли участие представители Сабинского, Сармановского, Новошешминского, Алькеевского, Бавлинского, Дрожжановского, Нижнекамского, Азнакаевского, Лениногорского, Аксубаевского и Бугульминского районов. Также свой вклад в сбор гумпомощи внесли казанская строительная компания «Бриз», Управление госэкспертизы РТ, руководитель секретариата Председателя Госсовета РТ Марат Хасанов и член регионального штаба Народного фронта в Татарстане Алексей Кокурин.
Всего за время проведения спецоперации татарстанским отделением «Единой России» для жителей ЛНР собрано более тысячи тонн гуманитарной помощи – это 74 машины.
Напомним, осенью прошлого года Татарстан взял шефство над Лисичанском — одним из крупнейших городов Луганской Народной Республики. Тогда же в городе открылись центры гуманитарной помощи партии «Единая Россия».
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