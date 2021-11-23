Продукты, финансовые пирамиды и Covid-19: рейтинг медиаэффективности руководителей РТ

Самыми обсуждаемыми темами третьего квартала 2021 года в Татарстане, как и по всей РФ, стали выборы в Госдуму и пандемия коронавирусной инфекции. О том, как эти и другие темы повлияли на эффективность руководителей Татарстана, говорится в исследовании «Промрейтинга».

Основным моментом для критики татарстанских чиновников стало подорожание продуктов, хотя некоторые участники рейтинга и смогли отреагировать на это реальными шагами.

Помимо этого, значительный резонанс вызвала проблема электросамокатов на улицах крупных городов республики, а затем и организационные решения, принятые для ее решения.

Из районов Татарстана во время Дня республики «засветились» Набережные Челны, где на концерт без масок пришли 100 тыс. человек. Также активно освещались учения ВОЗ, массовые отравления в заведениях общепита, рост алкогольных отравлений, открытие парков и набережных, обмеление Волги и другие.

Лидером медиаэффективности в третьем квартале 2021 года стал мэр Казани Ильсур Метшин, на вторую строчку с седьмой поднялся глава МВД по РТ Артем Хохорин. Как сообщают аналитики, такой скачок в рейтинге главе ведомства обеспечила борьба с финансовой пирамидой «Финико». Топ-3 замкнул прокурор РТ Илдус Нафиков, как и Метшин оставшийся на прежней позиции в списке.

В пятерке эффективных, помимо них, оказались министр здравоохранения РТ Марат Садыков, потерявший две позиции на фоне спада заболеваемости Covid-19 в Татарстане, а также руководитель следственного управления СКР по РТ Валерий Липский.