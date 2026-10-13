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Происшествия 13 октября 2026 14:38

«Продуктовый рай» в Казани закрыли из-за кишечной палочки

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«Продуктовый рай» в Казани закрыли из-за кишечной палочки

На 90 суток закрыт магазин «Продуктовый рай», расположенный в ЖК «Лесной городок» в Казани. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Причиной проверки стала жалоба покупателя. Ведомство выявило грубейшие нарушения: антисанитария, использование просроченной продукции и сырья без документов. Кроме того, в заведении был нарушен режим мытья посуды и размещения товаров.

«Забраковано 25 партий пищевой продукции объёмом более 120 кг. В пробах готовых блюд и смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – говорится в сообщении.

Помещения магазина опечатаны, на предпринимателя составлены протоколы. Суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток.

#управление роспотребнадзора по рт #антисанитария #бактерии
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