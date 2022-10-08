«Продукт, в который вложена душа»: в Казани прошла юбилейная сельхозярмарка ссузов

В Казани уже в 25-й раз прошла ежегодная республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». В ней приняли участие муниципальные районы и образовательные организации Татарстана.

Как и в предыдущие годы, каждый муниципальный район организовал свою экспозиционную площадку совместно с колледжами и техникумами, школами и учреждениями дополнительного образования. Представленную продукцию оценили вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

По мнению заместителя премьер-министра РТ, «это самая замечательная ярмарка, которая бывает в преддверии зимы», на ней можно увидеть лучшее из того, что создали воспитанники образовательных учреждений. «Такие ярмарки необходимы, поскольку свои работы демонстрируют дети с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся, которые занимают ведущие места в конкурсах профессионального мастерства. Есть возможность поделиться тем продуктом, в который вложена душа», – сказала Фазлеева.

Министр образования и науки добавил, что уровень проведения ярмарки сельхозпродукции и изделий технического творчества с каждым годом становится выше. «Это еще раз доказывает, что учреждения образования способны производить продукцию, создавать изделия и потом их реализовывать. Миссия системы образования – обучение и воспитание детей. В эту миссию мы включаем еще и трудовое воспитание», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Хадиуллина, благодаря таким мероприятиям учащиеся могут проявить свои творческие способности, ведь они не только предлагают продукцию, выращенную на пришкольных участках, или созданные ими изделия декоративно-прикладного творчества, но и празднично оформляют торговые площадки, готовят номера художественной самодеятельности.

Организацию ярмарки также оценил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов. Он отметил, что фермеры и учащиеся из муниципалитетов представили в агропромпарке Казани большой ассортимент товаров, и у горожан есть возможность выбрать то, что им нужно.

Казанцы по доступным ценам смогли приобрести плодоовощную, консервированную и молочную продукцию, мед, яйца, выпечку, зерновые культуры, изделия из дерева и металла, а также швейные изделия. Более того, посетители ярмарки смогли купить поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.