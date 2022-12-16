Продукцию по доступным ценам представят фермеры Татарстана на сельхозярмарках Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 17 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам с шести утра до полудня на 15 площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Участие в ярмарках примут предприятия 22 районов и 18 агропромышленных организаций республики, – говорится в сообщении. – Большим спросом у покупателей пользуются такие товары, как мясо, картофель, сахар, мука и яйца».

В Авиастроительном районе Казани торговля будет вестись на площадках по ул.Дементьева, 7, ул.Беломорская, 69 и ул.Ленинградская, 27. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2.

В Кировском районе можно приобрести продукцию по ул.Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет организована на проспекте Ямашева, 71а и по ул.Лаврентьева, 10; в Московском районе – по ул.Шамиля Усманова, 1.

В Приволжском районе ярмарки откроются по ул.Зорге, 66 и ул.Фучика, 72. В Советском районе торговля развернется по ул.Аграрная, 2 и ул.Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Сельскохозяйственные ярмарки проходят каждую субботу с 10 сентября. За прошедшие 14 ярмарочных дней на площадки Казани завезли продукцию на 687,9 млн рублей.