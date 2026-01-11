Продукция традиционных промыслов коренных народов России выйдет на зарубежные рынки

Правительство России намерено продвигать продукцию традиционных промыслов коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщает «РИА Новости».

Утвержден трехлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов этих регионов.

В рамках поддержки власти планируют, чтобы регионы ежегодно представляли продукцию традиционных промыслов на различных выставках и ярмарках в России и за рубежом.

Кроме того, предусмотрена помощь приоритетным направлениям сельского хозяйства и оленеводства. Объем поддержки будет зависеть от числа поступивших заявок, отметили в правительстве.