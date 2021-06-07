Продукция татарстанского предприятия АО «Татспиртпром» вошла в ТОП-30 брендов мира

По данным самого читаемого тематического издания алкогольного рынка — журнала Millionaire’s club, продукция торговых марок татарстанской компании АО «Татспиртпром» вошла в топ-30 брендов крепких напитков мира с оборотом более 1 млн девятилитровых кейсов в год, а также в топ-5 самых быстро растущих алкогольных напитков и в топ-4 самых быстро растущих водочных брендов.