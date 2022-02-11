Продукция кондитерской фабрики ESSEN получила золотую медаль на «Продэкспо-2022»

Одним из самых ярких событий 29-й встречи лидеров российского и зарубежного продуктового рынка, Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства традиционно стало награждение лауреатов международного конкурса «Лучший продукт-2022». И продукция кондитерской фабрики ESSEN из Татарстана снова в числе победителей! Диплом лауреата престижного конкурса и золотую медаль получили сразу четыре сладких изделия:

конфеты ТМ «ДаЕжъ!» Light со вкусом шоколадного брауни;

конфеты «Q» со сливочной начинкой, миндалем и кокосом;

хрустящие злаковые палочки «Беседа» с начинкой со вкусом тирамису;

десерт «Qvinto» с какао «Апельсиновый».

«Для нас как для честных и ответственных производителей каждая новая награда — не просто престижный трофей. В первую очередь это высокая оценка нашей работы экспертами и потребителями, для которых мы трудимся: предлагаем интересные и вкусные новинки, неукоснительно обеспечиваем высокое качество ингредиентов и стандарты производства. Ранее участие в „Продэкспо“ принесло нам награды международных конкурсов „Лучший продукт-2020“ и „Лучший продукт-2021“, в прошлом году мы получили диплом „Лучшее предприятие“ и почетный приз — хрустальный кубок. Работаем для вас!», — говорит Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ».

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2020 год составил 28,3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 39 торговыми центрами в 28 городах России. Ежегодно компания производит более 273 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса – более 156 тыс. тонн; томатной продукции – более 51 тыс. тонн; соусов – более 3 тыс. тонн; приправ – более 8 тыс. тонн; повидла и джемов – более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции – более 40 тыс. тонн. В продуктовый прайс входит более 300 видов продукции, которая реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» в трех номинациях (кетчупы и соусы, майонез, джемы), премии «Товар Года» в двух номинациях (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), а майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.