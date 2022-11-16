«Просят бронежилеты, но в Татарстане их не делают, хотя это на стыке с нефтехимией»

Ирина Купряхина: «На нужды СВО мы начали работать уже давно, еще задолго до этого заседания» Фото предоставлено Ириной Купряхиной

«Огромный дефицит квалифицированных швей»

Ирина Викторовна, на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей СВО Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подключить все предприятия легкой промышленности в стране к выпуску средств индивидуальной защиты для мобилизованных. Предприятия отрасли в Татарстане уже получили новые заказы?

Пока нет. Но, строго говоря, на нужды СВО мы начали работать уже давно, еще задолго до этого заседания. Во-первых, я лично на своей фабрике («ИРЭН», – прим. Т-и) предоставляю рабочие места волонтерам, которые приходят каждый день и делают определенные изделия для фронта. Это все – по личной инициативе и в рамках поддержки знакомых мне людей, которые также без всяких указов сверху занимаются сбором средств и вещей для нужды СВО. Эти рабочие места – это и электроэнергия, и материалы, но сами волонтеры работают абсолютно бесплатно.

Во-вторых, также по собственной инициативе мы сейчас шьем спальные мешки. В-третьих, ко мне не так давно обратились люди из бизнеса, которые собирают средства на помощь участникам СВО, но не хотят просто деньги отправлять куда-либо, а хотят оказывать адресную помощь. Они сделали список определенных вещей, пришли к нам, спросили, сколько это будет стоить, мы посчитали с минимальными издержками и озвучили. И они нам уже за производство этих изделий платят. То есть по факту это тоже некая благотворительность, но хотя бы с небольшой компенсацией.

А что вы шьете в рамках такого вот заказа?

«Пятиточечники». Это такое переносное изделие тактического снаряжения, необходимое, чтобы можно было сидеть на земле. Оно застегивается на поясе, при необходимости раскладывается, на нем можно даже лежать и, условно говоря, отстреливаться. Делаем мы это изделие из непромокаемой и антивандальной ткани с уплотнительной мембраной внутри.

В октябре мы получили от нашего Минпрома большой список необходимых для СВО изделий, и нас тогда спросили, что мы сможем сделать в течение двух дней. Естественно, в столь сжатые сроки – ничего, это просто нереально. Собственно, на заседании Координационного совета, с которого мы начали разговор, все существующие проблемы и были озвучены. Во-первых, в стране нет сырья, почти все импортируемое. А если что-то у нас и производят, то не в достаточном количестве, которое требуется, плюс это высокая ценовая политика. На сегодня количество текстильных комбинатов во всей России можно посчитать буквально по пальцам на одной руке. И даже если их все загрузить сейчас полностью, они не смогут выдать объемы продукции, которые необходимы. А в Татарстане таких предприятий вообще нет! А вторая проблема выглядит еще более сложной. Легкая промышленность сейчас испытывает огромный дефицит квалифицированных швей. То есть работы много, но выполнить ее качественно и в срок нет возможности из-за отсутствия кадров.

«Шьем “пятиточечники”. Это такое переносное изделие тактического снаряжения, необходимое, чтобы можно было сидеть на земле» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как так? Откуда возник такой дефицит кадров?

Слабая подготовка в обучающих центрах. В системе среднего профессионального образования даже профессии такой нет! Техникумы уже долгие годы готовят «четыре в одном»: портные – технологи – конструктор – дизайнер. На специальность дизайнера сейчас самый высокий спрос! А когда им начинают преподавать технологию или конструирование, они еще и возмущаются – мы же пришли учиться на дизайнеров, творчеством заниматься, а не ткани кроить. Тем более что из каждого утюга давно кричат: «Мы вас научим, как стать дизайнером, запустить свой бренд и заработать на Wildberries». И вот сидит такой якобы дизайнер, не знаю, в каком-нибудь Мурманске, под столом – в трусах, а сверху – в своей якобы дизайнерской толстовке, и за большие деньги учит других стать таким же якобы успешным. При этом у него нет ни своего производства, ни реальных компетенций в швейном деле. Но это проблема не одной нашей отрасли, столько же развелось и псевдопсихологов, и других «специалистов».

Я же вернусь к швеям. С начала 2000-х, когда всем стало нужно только высшее образование, в ПТУ набор сократился, и эту систему сильно перестроили, реорганизовали, из сотни училищ оставив, может, три десятка техникумов, чтобы хоть как-то сохранить педагогический состав. Когда я приехала в 1980-х в Казань, здесь было три швейных профучилища. К настоящему времени одно вообще закрылось, другое стало Колледжем малого бизнеса, и швейное производство там ликвидировали. Третье осталось, но набирает детей на эту специальность только с перерывом в год – не поступает просто никто, профессия стала непрестижная. Это в советские времена в ателье было вообще не попасть, очередь стояла, и портной, который умел хоть что-то делать, мог стать, как сейчас, не знаю, какой-нибудь лучший психолог. Сейчас такого нет. В прошлом году выпуск в ТЭК, я там преподаю как раз, составил пять человек. Из них четыре девушки пошли дальше в вуз, одна вышла замуж. Все, никто из них за машинку не сядет.

«По собственной инициативе мы сейчас шьем спальные мешки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я потом эти средства индивидуальной защиты никому не продам»

Выходит, тканей нет, швей нет… То есть при большой загруженности есть опасения, что заказ не будет выполнен на 100%?

Да нет, справимся. Список необходимой продукции в Минпроме, как я вам уже сказала, составлен. И те предприниматели, у кого есть возможность что-то пошить, загружены. Но теперь встает другая важная задача – пока не решено, кто и как будет это все оплачивать. В любом ведь случае, вот конкретно мою фабрику никто не освобождает ни от налогов, ни от арендных платежей или от затрат на электроэнергию и тепло. Зарплату я тоже платить обязана, у сотрудников, извините, семьи, кредиты. И сейчас всем предприятиям легкой промышленности хотелось бы понять, как и насколько правильно будет выстроена финансовая логистика по новому госзаказу.

К примеру, есть «маломаржинальные», но знаковые заказы. Допустим, заказывает нам Правительство РТ брендированную одежду для какой-нибудь официальной делегации. Мы на таком заказе можем вообще ничего не заработать, даст бог, в ноль сделаем, зато я везде смогу это показывать и хвалиться, что это моя продукция. Можно это еще назвать «рекламными» заказами. Даже школьная форма, которую наша фабрика шьет в большом количестве, под такое определение подходит. А бывают такие заказы, вроде бы простые, но там хороший выхлоп по деньгам, хотя бы 10% маржа. На этом как раз мы зарабатываем, такое нам выгодно. Вот если в случае со спецзаказом под СВО мы получим первый вариант, то это уже будет неплохо. Потому что если работать придется в минус, то все предприятия просто разорятся.

Продукция для нужд СВО – это производство под конкретный заказ. Потому, что я потом эти средства индивидуальной защиты (СИЗы) никому не продам. Кроме того, нужно убрать это огромное количество посредников. Вы просто посмотрите, как сейчас все сложилось, например, на рынке пошива СИЗов для крупных предприятий. Цепочка от заказчика до конкретного швейного предприятия окажется очень длинной, между ними там столько прокладок, поэтому цена, по которой тот же самый «Газпром» закупает себе спецодежду, и сумма, которая доходит то того, кто ее шьет руками, отличается в десятки раз. Если здесь такая же ситуация сложится – мы получим те же самые три копейки. Должно быть все напрямую. Может, и через посредника, но одного, который от лица того же Минобороны будет сам распределять эти заказы по малым предприятиям. С учетом реальной себестоимости, которая у каждого в любом случае будет своя.

В отличие от других отраслей в легкой промышленности нет особо крупных предприятий. Не зря тот же Мишустин заявил, что загрузить надо под нужды СВО всех, вплоть до среднего и малого бизнеса. А как столь разрозненной отрасли вообще можно будет целенаправленно «спустить» госзаказ?

Легко. В пандемию государство выделяло всем желающим субсидии на сохранение зарплаты. Ну, чтобы компании не сокращали сотрудников, хотя бы минимальные оклады платили. Все предприниматели, которые тогда получили такие субсидии, сейчас новые заказы и получают. Просто у государства таким образом появилась база работающих компаний, более того, они уже знают, сколько у них в штате персонала. Снимаю шляпу, молодцы.

«Легкая промышленность сейчас испытывает огромный дефицит квалифицированных швей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В пандемию были большие заказы на маски, на спецодежду. В принципе, подходы ведь отработаны, наверное, и сейчас будет так же…

Да, в пандемию в Татарстане был составлен большой список предприятий, которые получили тогда право шить маски. За счет этого все продолжали работать, не останавливались, это дало всем нам шанс не закрыться, не обанкротиться. Кроме того, убрали все ненужные препоны, например, отменили обязательную сертификацию. Приезжали аптекари из районов, покупали у нас эти маски и продавали у себя в аптеках без сертификатов. Тем более многоразовые, которым не нужна была обработка. Они же все равно стираются.

Думаю, сейчас государство могло бы пойти проторенной дорогой. Например, у Минобороны для вещей, которые необходимы не только для фронта, вообще для армии, разработаны жесткие ГОСТы, по которым их должны были шить всегда и везде. Сейчас можно будет, как в свое время сделали с масками, эти требования упростить. Потому что, во-первых, легкая промышленность ГОСТы выдержать не сможет. Это в Советском Союзе было всего несколько ателье, которые шили для военных и для летчиков. Им лекала присылали прямо из Москвы на каждый размер, абсолютно одинаковые, и они по ним шили форму. Потом только подшивали под конкретную фигуру.

Сейчас ателье огромное количество, фабрик небольших тоже очень много, и каждый шьет так, как хочет. Думаю, все сталкивались, что в одном магазине размер М, к примеру, вам подходит, а в другом – нет. Поэтому в плане СИЗов от лекал можно будет тоже отказаться, сделать унифицированные, но упрощенные спецификации. Грубо говоря, прописать, что на такой-то размер плечи должны быть вот такой длины, и все. Кроме того, очень важно прописать во всех требованиях, что можно будет использовать не только определенные ткани, но и аналоги. Иначе мы просто ничего не сделаем.

А все ли из комплекса СИЗ можно произвести в Татарстане?

В принципе, все можно. Конкретно наша фабрика, например, не сможет шить носки. Но есть чулочно-носочные производства, они уже взяли эти заказы. Очень просят бронежилеты, но в Татарстане их не делают, хотя это на стыке с нефтехимией. Для пошива бронежилетов нужны ткани кевларовые. Насколько я знаю, СИБУР планировал разработать проект по синтетическим волокнам, это логично было бы в республике развивать, у нас есть все для этого. Но пока там все в зачаточном состоянии.

«Сейчас ателье огромное количество, фабрик небольших тоже очень много, и каждый шьет так, как хочет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тем, кто делал ставку на более сложное и дорогое оборудование, будет сложнее»

Теперь давайте о другом. Как вообще сейчас выглядит легкая промышленность, в том числе в Татарстане, с точки зрения импортозависимости?

Про ткани я вам уже сказала. Сейчас по понятным причинам стало намного сложнее закупать ткани в Италии. Хотя, конечно, многие ищут варианты, что-то завозят маленькими партиями напрямую, что-то через Объединенные Арабские Эмираты. Цены, конечно, повысились, так как транспортное плечо очень сильно увеличилось. Выросло и время доставки, даже из Турции – раньше оттуда привозили месяца за два, теперь за пять-шесть месяцев, и это минимум. Потому что в этой стране тоже проблемы в экономике, плюс мировая логистика вообще сильно поменялась. Традиционно фуры ехали к нам через Беларусь, сейчас – через Грузию. А в этой стране маленькая пропускная способность дорог. И большегруз вместо двух дней может ехать десять и более.

С азиатским направлением свои проблемы. Китай сейчас пропускает в приоритетном порядке только то, что закупает в России, прежде всего нефть и другие сырьевые товары. А в обратном направлении поставки они сильно сократили.

А что с оборудованием?

С ним пока проблем меньше. Но они возникнут. Допустим, на моей фабрике все оборудование японское. С поставкой запчастей, естественно, все усложнилось. Но многие фабрики работают на китайском оборудовании. Оно самое дешевое, и можно не заморачиваться с ремонтами, сломалось – просто выкинуть и купить новое. Тем более столы можно оставить, они дольше служат. Но вот таким, как я, кто делал ставку на более сложное и дорогое оборудование, будет сложнее. Цены на запчасти очень сильно выросли за счет того, что приходят они обходными путями и долго. Ну, куда деваться…

«На моей фабрике все оборудование японское. С поставкой запчастей, естественно, все усложнилось» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Даже без учета того, что надо будет шить СИЗы для Минобороны, насколько наш легпром сейчас готов к самостоятельной жизни? И в Татарстане, и вообще?

Ткани в любом случае шли и будут идти из того же самого Китая, Турции, может быть, не в таком объеме и чуть подороже, как раньше, но эти поставки никуда не денутся. Хлопок мы закупаем в Пакистане, Иране, Египте, но в основном в Узбекистане и Туркмении. Сейчас Узбекистан, кстати, открывает в Казани представительство именно для продаж тканей и трикотажа хорошего качества, того, что необходим для пошива одежды. Недавно я была в Астрахани, мы встречались там с представителями из Ирана, они тоже готовы нам поставлять ткани. То, что эта страна очень давно живет под санкциями, их научило многие вещи делать самостоятельно.

Думаю, нынешние санкции – это и для нас хорошая возможность, чтобы начать двигаться. Ведь в нашей стране есть все! Например, сейчас все сырье вискозы уходит от нас в тот же Китай, в Турцию, там ее перерабатывают и нам продают уже готовые нити. Точно так же со всей химией – к нам возвращаются те же ткани. Все это настолько нелогично выстроено! Мы имеем все ресурсы, мы можем все это делать сами. И весь мир завалить своей продукцией!

Нужно, наконец, заняться развитием. И в первую очередь начать решать вопрос с кадрами. У нас просто нет персонала. От слова «вообще». Предприятия легкой промышленности загружены на 10-20% от своих мощностей только из-за того, что рабочих рук нет. До пандемии к нам хотя бы гастарбайтеры из Узбекистана и Таджикистана приезжали, но сейчас им это не нужно. Конечно, кадровый голод характерен не только для легпрома, у нас нет токарей, других рабочих профессий. Зато много менеджеров, пиарщиков, юристов. Сейчас – еще и айтишников. Но хочу отметить, что роботизация – это классно и перспективно, однако кто-то же должен будет хотя бы просто подставить ткань под автоматы!