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Продовольственная корзина в Татарстане подорожала на 9,7% за 11 месяцев
Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане в ноябре составила 20 471 рубль 99 копеек. Несмотря на повышение на 9,7% с декабря 2023 года, он по-прежнему остается одним из наиболее доступных в Приволжском федеральном округе, следует из доклада «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.
По этому показателю республика стала четвертой среди регионов ПФО. Первое место занимает Мордовия, где продовольственная корзина в ноябре стоила 20 138 рублей 11 копеек, второй стала Чувашия — 20 356 рублей 25 копеек. Замыкает тройку Пензенская область, где фиксированный набор обходился в 20 401 рубль 15 копеек, а топ-5 — Саратовская область — 20 492 рубля 68 копеек. На последней строчке из регионов ПФО расположился Пермский край — 23 116 рублей 49 копеек.
Стоит отметить, что цена фиксированного набора в Татарстане оказалась ниже, чем в среднем по Приволжью и России. Так, в первом случае стоимость корзины составляла 21 086 рублей 62 копейки, во втором — 23 480 рублей 62 копейки. В сравнении с предыдущим месяцем показатель в республике увеличился на 1,6%.
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