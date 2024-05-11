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Продовольственная корзина в Татарстане подорожала на 1,8% с начала года
В марте стоимость продовольственной корзины в Татарстане составила 19 004 рубля 41 копейку. С декабря стоимость фиксированного набора товаров и услуг выросла на 1,8%. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении в РТ, разработанном Татарстанстатом.
Стоимость набора в Татарстане оказалась ниже показателей по Приволжскому федеральному округу и по России. В первом цены держатся на уровне 19603 рублей 9 копеек, по стране — 21 801 рубля 27 копеек. В ПФО республика занимает 6-е место.
Дешевле всего товары и услуги из фиксированного набора в марте стоили в Мордовии — 18 660 рублей 79 копеек.
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