Апастово и Высокая Гора: что ждут от новых глав?

В первой половине дня субботы сразу в двух районах республики произошли важные кадровые события. В ходе внеочередных сессий райсоветов обновился руководящий состав сначала Апастовского, а затем и Высокогорского района РТ. Ключевые подробности с места событий – в репортаже ИА «Татар-информ».

Основным вопросом внеочередной сессии Апастовского районного совета стала досрочная отставка главы района Равиля Хисамутдинова

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Представитель молодого поколения управленцев»

Насыщенная кадровая повестка дня началась в Апастово, куда для проведения внеочередной сессии районного совета прибыл председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Основным вопросом собрания стала досрочная отставка главы района Равиля Хисамутдинова — в связи с его переходом на работу в Высокогорский район. Новым главой Апастовского района был избран депутат муниципального совета, директор филиала ОАО «Сетевая компания» — Буинские электросети» Айрат Зиганшин.

«В настоящее время в ряде муниципальных районов происходят кадровые перестановки, и Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил мне переехать на работу в Высокогорский район», — рассказал Равиль Хисамутдинов, открывая заседание.

Он обратился к депутатам с просьбой о досрочном прекращении полномочий главы Апастовского района. Депутаты районного совета это решение поддержали. Фарид Мухаметшин поблагодарил Хисамутдинова за большую работу, благодаря которой Апастовский район стал одним из лидеров среди районов республики по ряду показателей.

Мухаметшин поблагодарил Хисамутдинова за большую работу, благодаря которой Апастовский район стал одним из лидеров в республике по ряду показателей Фото: gossov.tatarstan.ru

«Наши муниципальные районы всегда славились своими руководителями, которые знают свое дело, решают поставленные задачи и вносят свой вклад в копилку авторитета родной республики, — подчеркнул Фарид Мухаметшин. — Апастовский район в числе муниципалитетов, которые заметно нарастили объемы производства в различных отраслях».

Глава парламента республики отметил, что в районе успешно реализуются президентские программы. «Вы активно работаете и по грантам, дворы в порядок привели, — сказал Фарид Мухаметшин. — Уверен, новый глава, не снижая темпов, продолжит работу, тем более что в районе уже есть слаженная команда».

Апастовский район за последние два года динамично вырос в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований республики и по итогам восьми месяцев этого года уверенно занимает 32-е место (2019 г. — 38-е место, 2020 г. — 44-е место). С 2019 года по президентским программам построены 4 МФЦ, 2 модульных ФАПа, пожарное депо, 4 спортивные площадки, лыжная база в пгт. Апастово. Капитально отремонтированы 4 многоквартирных дома, 4 школы и 8 детских садов, 7 сельских домов культуры, здание ЦРБ, врачебная амбулатория, подростковый клуб, Апастовский аграрный колледж и общежитие. Обустроена набережная реки Табарка.

Сегодня же Фарид Мухаметшин вручил Равилю Хисамутдинову медаль «100 лет образования ТАССР». Кроме того, по предложению муниципальных депутатов Равилю Хисамутдинову было присвоено звание «Почетный гражданин Апастовского района».

Спикер парламента от имени Президента Татарстана предложил на должность главы Апастовского района кандидатуру Айрата Зиганшина (на фото) Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Государственного Совета от имени Президента Татарстана предложил на должность главы Апастовского района кандидатуру районного депутата, директора филиала ОАО «Сетевая компания» — Буинские электросети Айрата Зиганшина.

В ходе тайного голосования его кандидатура была утверждена единогласно. «Представитель молодого поколения управленцев, энергичный, имеющий авторитет среди ветеранов и молодежи», — так Айрата Зиганшина характеризуют коллеги.

Новый глава Апастовского района руководил буинским филиалом «Сетевой компании». Буинские электросети обслуживают 8 районов республики: Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский. Сейчас Зиганшин управляет не менее большим и сложным хозяйством.

В прошлом году под руководством главы Буинских электросетей в Верхнеуслонском районе был реализован крупный инвестпроект по строительству подстанции напряжением 110 кВ. Ранее Буинские электросети ввели 18-километровую двухцепную энерголинию Свияжск — Иннополис и Исаково — Иннополис и установили интеллектуальные системы учета электроэнергии. Иными словами, Айрат Зиганшин зарекомендовал себя в качестве эффективного управленца.

На повестке Апастовского района стоит решение вопросов развития экономики и общественных пространств Фото: president.tatarstan.ru

Эти качества ему пригодятся на новой должности: в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана за январь — июль 2021 года Апастовский район занимает 34-ю позицию из 43. На повестке района стоит решение вопросов развития экономики, общественных пространств и повышения привлекательности инвестклимата. Все эти задачи предстоит решать молодому и энергичному руководителю.

Фарид Мухаметшин пожелал избранному главе успехов и вместе с Равилем Хисамутдиновым отправился на Высокую Гору.

«Калимуллин будет приносить двойную пользу республике и родному району на уровне Госдумы»

Насыщенная кадровыми перестановками суббота продолжилась в Высокогорском районе, где депутаты райсовета также собрались на внеочередную сессию для досрочного сложения полномочий руководителя района Рустама Калимуллина. Одновременно с ним в отставку также подал глава исполкома Дамир Шайдуллин. Руководство в районе принял Равиль Хисамутдинов, ранее занимавший должность главы Апастовского района РТ.

В Высокогорском районе депутаты райсовета также собрались на внеочередную сессию для досрочного сложения полномочий руководителя района Рустама Калимуллина Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Сегодняшняя внеочередная сессия во многом связана с прошедшими в сентябре выборами в Государственную Думу России. Как вы знаете, я баллотировался в качестве кандидата в депутаты по федеральному округу в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия». По итогам голосования был избран депутатом Госдумы восьмого созыва. В связи с этим я должен сложить полномочия главы муниципального образования», — обратился к участникам внеочередной сессии Рустам Калимуллин.

После этого перед депутатами поставили вопрос о досрочном прекращении его полномочий. Положительное решение было принято единогласно, бывшему главе района пожелали успешной и продуктивной работы на новом посту в качестве депутата Госдумы РФ от Татарстана.

«Время не стоит на месте, постоянно происходят события, в том числе в кадровом поле республики. Проведенная избирательная кампания по выборам в Государственную Думу показала сплоченность татарстанцев и их единодушную поддержку деятельности органов власти страны и республики», — отметил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

От лица руководства республики Мухаметшин вручил Рустаму Калимуллину медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что пройти в федеральный парламент смогли эффективные и достойные представители республики. На новом уровне им предстоит решить немало сложных и важных для всей страны задач.

«Рустам Калимуллин смог сделать многое здесь в качестве главы района: это и республиканские программы, и реализация федеральных проектов. Он очень серьезно продвинул в развитии Высокогорский район. Такие люди будут приносить двойную пользу республике и родному району на федеральном уровне», — отметил Мухаметшин. От лица руководства республики он вручил Рустаму Калимуллину медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления».

Мухаметшин о новом главе Высокогорского района: «Это подготовленный человек»

В то же время председатель Госсовета Татарстана напомнил, что Высокая Гора расположена вблизи мегаполиса и управление таким районом — непростая задача. Близость Казани сказывается на оттоке населения, утечке кадров и других вопросах развития территории.

Исполнять обязанности руководителя исполкома Высокогорского района Равиль Хисамутдинов будет до сентября следующего года, когда пройдут выборы депутатов районного совета Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Этими и другими задачами будет заниматься новый глава района, чью кандидатуру предложил Президент РТ. Его кадровое решение депутатам сообщил Фарид Мухаметшин.

«По поручению Президента РТ районному совету предлагается возложить исполнение обязанностей руководителя исполнительного комитета Высокогорского района на Равиля Фаритовича Хисамутдинова. Это подготовленный человек, на предыдущем месте работы в Апастовском районе было высказано много добрых слов и пожеланий в его адрес», — обратился к участникам сессии Фарид Мухаметшин.

«В этом качестве он будет работать до сентября следующего года, когда пройдут выборы депутатов районного совета. После этого будет видно, какая команда сформировалась и как он использует свой богатый опыт на новом месте работы», — пояснил Фарид Мухаметшин.

«Подготовленный человек, на предыдущем месте работы в Апастовском районе было высказано много добрых слов и пожеланий в его адрес», — высказался о Хисамутдинове глава Госсовета Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Равиль Хисамутдинов: «Продолжу развивать Высокогорский район на основе преемственности»

Депутаты районного совета поддержали кандидатуру Равиля Хисамутдинова. Новый глава Высокой Горы родом из Буинского района республики. В 1999 году окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ по специальности «юриспруденция», но в силовых структурах не работал.

На госслужбу он пришел в 2002 году главным специалистом по мобилизационной и специальной работе орготдела администрации Буинского района. В 2017-2019 годах он занимал должность заместителя руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ (ГИСУ РТ), после чего перешел в Апастовский район главой муниципалитета.

Равиль Хсамутдинов: «О Высокогорском районе я знаю не по наслышке, это позитивная и динамично развивающаяся территория» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«О Высокогорском районе я знаю не по наслышке, это позитивная и динамично развивающаяся территория. Обязуюсь продолжить ее развитие на основе преемственности, будем работать над социально-экономическим развитием района и республики в целом», — подытожил сессию Равиль Хисамутдинов.