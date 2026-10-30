«Продолжаться не может». Галактионов потребовал встречу с руководством «Локо»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кризисной ситуации в клубе после поражения от ЦСКА (1:3) в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определённая встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это всё приведёт», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» после 14 туров РПЛ занимает 14-е место с 11 очками. В Кубке России команда также выступила неудачно, заняв последнее место в группе. Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Галактионова и интересе клуба к Леониду Слуцкому, который, по данным источников, отказался возглавить команду.