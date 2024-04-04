Продолжатель традиций Билла: в чем риски назначения Гатиятулина в «Ак Барс»

С большой долей вероятности пост главного тренера «Ак Барса» займет экс-наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин

Фото: © «Татар-информ»

Должен был покорять Сибирь, но, похоже, отправится брать Казань

В конце марта в официальных аккаунтах «Сибири» появилась информация, что новым главным тренером клуба станет Анвар Гатиятулин. В приглашении 48-летнего специалиста был крайне заинтересован губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как сообщают источники, глава региона лично позвонил Гатиятулину в Ванкувер, где тренер на данный момент проходит стажировку в НХЛ, и пригласил на работу.

Видимо, договорившись об условиях контракта, Анвар Гатиятулин и Андрей Травников как бы пожали друг другу руки. Однако вот парадокс: по информации «Спорт-Экспресса», на момент обсуждения условий с «Сибирью» экс-наставник «Трактора» уже имел готовое предложение от «Ак Барса». И именно казанский клуб тренер ставил в приоритет.

Амбиции «Ак Барса» и «Сибири», при всем уважении к новосибирской команде, конечно, несопоставимы. Трудно представить ситуацию, чтобы Гатиятулин, имеющий татарские корни и желание реабилитироваться за последний провальный период работы в «Тракторе», отказался бы от контракта с казанским клубом.

Хотя до конца все в этой истории, конечно, неясно. Вероятно, до начала мая болельщики «Сибири» и «Ак Барса» не узнают, какое решение примет Гатиятулин. Между тем все больше авторитетных экспертов склоняются к тому, что Анвар Рафаилович выберет Казань, а не Новосибирск.

Отставка Анвара Гатиятулина из «Трактора» напрашивалась еще весной 2023 года, когда челябинский клуб не попал в плей-офф Фото: © «Татар-информ»

За что Гатиятулина уволили из «Трактора»?

Отставка Анвара Гатиятулина из «Трактора» напрашивалась еще весной 2023 года, когда челябинский клуб не попал в плей-офф, заняв лишь девятое место на «Востоке». Но, будучи членом совета директоров «Трактора», специалист сохранил пост главного тренера. Плюс свое доверие выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, с которым Гатиятулин был в хороших отношениях.

Решение уволить тренера по ходу минувшего регулярного чемпионата не возникло в «Тракторе» случайно. Руководство челябинского клуба до последнего верило, что Гатиятулин сможет выправить неудачные осенние результаты команды. Для этого наставник «Трактора» даже вышел из совета директоров клуба, чтобы полностью сконцентрироваться на тренерской работе. Но все оказалось безуспешно.

После октябрьского домашнего поражения «Салавату Юлаеву» (0:4) Гатиятулину категорично указали на дверь. Главному тренеру не дали провести даже заключительную пресс-конференцию по окончании матча. Перед собравшимися журналистами в Челябинске выступил генеральный директор клуба Иван Савин. Примерно за 15 секунд он объявил, что «Трактор» расторг соглашение с Гатиятулиным, и покинул зал.

Чуть позже Савин более подробно прокомментировал отставку тренера, возглавлявшего команду с мая 2020 года.

«Главное обоснование решения – «Трактор» в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны. Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас. Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и достижения, достигнутые с “Трактором”», – сказал Савин.

Осенью 2023 года челябинский клуб под руководством Гатиятулина действительно смотрелся блекло. Имея в составе таких мастеров, как Ткачев, Шабанов, Сошников, Бурдасов, Кравцов и Дер-Аргучинцев, «Трактор» за 30 матчей забросил всего 16 шайб.

Боязливый и осторожный оборонительный хоккей Гатиятулина не приводил в восторг как челябинскую публику, так и боссов команды. Тренеру прощали посредственные результаты в последних сезонах за высокие регалии в прошлом. Когда к началу октября поражения стали копиться одно за другим, сил терпеть не осталось. Увольнение Гатиятулина было абсолютно логичным и закономерным.

Хоккей Гатиятулина очень близок к стилю Билялетдинова Фото: © «Татар-информ»

Концепция хоккея Анвара Гатиятулина

Не откроем Америку, если скажем, что хоккей Гатиятулина очень близок к стилю Билялетдинова. Вертикальная игра команды, заточенная на глубокую оборону, – наверное, так вкратце и доходчиво можно охарактеризовать философию 48-летнего специалиста.

Анвар Гатиятулин – тренер демократичный, менее строгий и чопорный по сравнению с Билялетдиновым. Если, к примеру, конфликты в раздевалке «Ак Барса» имели место быть при Зинэтуле Хайдяровиче в этом сезоне, то Гатиятулин как раз таки тот человек, который сумеет разрядить обстановку. Он не из тех тренеров, кто будет кричать или рявкать на хоккеистов. Специалист чаще склонен к покладистому тону беседы.

При этом беспринципным или нестрогим тренером Анвара Гатиятулина назвать никак нельзя. У него есть собственная система игры, сформировавшаяся за годы работы. Тренер ей следует, не изменяя. Гатиятулин очень упертый наставник в своих идеях, верящий в них всецело. Он знает, что его хоккейный путь – единственно правильный. И никто не сможет его в этом переубедить.

Если Анвар Гатиятулин все же решится возглавить «Ак Барс», будет любопытно понаблюдать, кто у главного тренера будет в помощниках. В свое время специалист работал вместе с Ильей Воробьевым в СКА и сборной России. Изначально предполагалось, что два тренера воссоединятся в казанском клубе. Однако Илья Петрович в следующем сезоне будет рулить ЦСКА и вряд ли их дороги с Гатиятулиным пересекутся в стане армейцев.

В российском хоккее имя Анвара Гатиятулина прочно связано с «Трактором» Фото: © «Татар-информ»

Каких высот в КХЛ добился Анвар Гатиятулин?

В российском хоккее имя Анвара Гатиятулина прочно связано с «Трактором». Причем тренер за свою карьеру прошел всю вертикаль челябинского клуба. Сначала работал в детской школе «Трактора», потом перебрался в «Белые медведи» (МХЛ), а со временем дорос и до главной команды.

Вместе с челябинским клубом Гатиятулин дважды доходил до финала Восточной конференции: один раз в 2018 году, второй раз в 2022-м. До нынешнего сезона это были самые высокие достижения «Трактора» в КХЛ с тех пор, как команда последний раз играла в финале Кубка Гагарина в 2013 году.

Помимо Челябинска Гатиятулин работал ассистентом главного тренера в СКА и сборной России. С национальной командой специалист завоевал бронзу чемпионата мира в 2019 году.

Заслуги в КХЛ у Анвара Рафаиловича, безусловно, скромны. С другой стороны, какие еще его годы... Специалисту всего 48 лет.

Пост главного тренера «Ак Барса» для Гатиятулина заманчив. Наставник понимает, что с казанским клубом при его возможностях он может вершить горы в КХЛ. Но осилит ли Гатиятулин птицу такого высокого полета? Покажут только время и результат работы.