«Продолжать развиваться»: Фарид Мухаметшин дал напутствие новому руководству в Агрызе

Отчетная сессия в Агрызском районе Татарстана сегодня завершилась сменой руководства. Добровольную отставку Азата Валеева с поста главы муниципального образования единогласно одобрили советы района и города. В то же и. о. руководителя районного исполкома был назначен Ленар Нургаянов. До этого он возглавлял исполнительный комитет Елабужского района.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин отметил на сессии, что к концу 2022 года Агрызский район переместился в рейтинге муниципалитетов Татарстана на три позиции – с 44-го на 41-е место. Это, по словам спикера парламента, хоть и небольшой, но все же положительный результат.

«Подвижки есть, но хочу напомнить, что в 2020 году вы были на 34-м месте. Значит, есть резервы и возможности для роста и развития», – добавил Мухаметшин.

Он отметил хорошую работу района по развитию малого и среднего бизнеса, рост количества самозанятых и низкий уровень безработицы. Однако показатели по налоговым отчислениям, инвестициям в основной капитал и развитию промышленности оставляют желать лучшего.

«В республике всего 45 районов. Неужели вам нравится толкаться среди худших или среднячков? Включайте уже самолюбие», – заявил Председатель Госсовета РТ.

Одним из способов улучшить экономическое состояние района Мухаметшин считает эффективное использование земельных участков. «Это земля и ее нужно рачительно использовать, чтобы она приносила доход, а не продавать ради сиюминутной выгоды», – сказал он.

Мухаметшин отметил, что в Татарстане в прошедшем году был собран рекордный урожай зерна и введено свыше 3 млн квадратных метров жилья, что в условиях санкций и ограничений демонстрирует огромный потенциал республики.

«Отдельно хочу обратить внимание на помощь новым регионам страны и семьям мобилизованных. В такие сложные времена нужно работать и помогать по принципу: если не я, то кто?» – призвал спикер парламента республики.

Он добавил, что новый 2023 год станет еще одним испытанием для республики в целом и для района в частности, однако нужно находить возможности для роста.

«Агрызский район – это ворота на северо-востоке Татарстана. Немногие могут похвастаться таким крупным транспортным узлом, какой есть здесь, и нужно продолжать развиваться, тем более что для этого есть возможности», – заключил Мухаметшин.