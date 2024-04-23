«Продолжал бой под шквальным огнем»: о бойце-герое из Нурлата рассказал его старший брат

Фото: предоставлено Алексеем Благодаровым

«На СВО хотел уйти, чтобы служить в разведке»

Дмитрий Хазеев родился 27 июня 1989 года в Нурлате. Здесь же окончил школу-интернат. Учителя вспоминают, что Дима был покладистым ребенком.

«Дмитрия мы вспоминаем только хорошим словом. Он был мягким, не хулиганом. На его лице всегда была улыбка. Нашу школу Дмитрий окончил в 2006 году. Мы гордимся своим воспитанником», — сказала заместитель директора школы-интерната по учебной работе Илюза Маняпова.

После окончания школы Дима переехал в Зеленодольск, устроился электриком. В армию Дмитрия не призвали по состоянию здоровья, но это не помешало ему встать на защиту Отечества с оружием в руках.

Фото: предоставлено Алексеем Благодаровым

С начала частичной мобилизации Дмитрий вынашивал мысль о службе по контракту. И в первую очередь своими намерениями он поделился со своим старшим братом Алексеем Благодаровым, который живет в Казани.

«Он у нас всегда был непоседой, всегда искал какие-то приключения. Вот и на СВО хотел уйти, чтобы служить в разведке», — поделился старший брат.

Дмитрий неспроста поделился с братом сокровенной мечтой: с начала спецоперации Алексей активно занимается волонтерством, не раз бывал и на передовой — доставлял бойцам гуманитарный груз, не понаслышке знает обстановку.

Сейчас Алексей занимается автоматизацией производства, разрабатывает различные приборы, оборудование для СВО, например, в данный момент — гусеничную платформу, чтобы вывозить с поля боя раненых, погибших.

«Спрашиваю у братишки: „Уверен?“, отвечает: „Да!“ Говорю ему, мол, подумай хорошенько, понимаешь, что это? На все один ответ: „Да!“», — рассказал Алексей Благодаров.

Фото: предоставлено Алексеем Благодаровым

«Дмитрий ни разу не обмолвился, что жалеет о своем решении»

Алексей помог осуществиться мечте младшего брата: в августе 2023 года Дмитрий заключил контракт, попал в ВДВ, служил в разведвзводе штурмовой роты.

«Я знаю, как это тяжело, но Дмитрий ни разу не обмолвился, что жалеет о своем решении. Нравилось ему», — рассказал Алексей.

Дмитрий погиб 12 декабря 2023 года в селе Крынки Херсонской области при выполнении боевых задач. В составе штатного подразделения он принял бой с превосходящими силами противника, который оказывал огневое воздействие, сопровождающееся артналетом. Под непрекращающимся огнем он не покинул позиции и продолжал бой. Последними его словами по рации стали, что он «трехсотый».

Фото: предоставлено Алексеем Благодаровым

«...Невзирая на шквальный огонь, Хазеев Дмитрий продолжал выполнять свой воинский долг. Ваш сын героически погиб в результате полученных травм, несовместимых с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства Российской Федерации в боевых условиях гвардии рядовой Хазеев Дмитрий Рашитович представлен к ордену Мужества (посмертно)», — значится в письме врио командира войсковой части маме бойца Наталии Хазеевой.

«О себе он оставил добрую память»

15 апреля 2024 года нурлатцы простились с земляком-героем, храбро сражавшимся за свободу и независимость Родины. Гражданская панихида по Дмитрию Хазееву состоялась в Нурлате в храме Пророка Божия Илии.

«Не стало достойного сына нурлатской земли. Но о себе он оставил добрую память. Мы обязательно создадим уголок в его честь, будем рассказывать ученикам о его подвиге», — сказала заместитель директора школы-интерната по учебной работе Илюза Маняпова.

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев выразил соболезнования маме, близким Дмитрия, отметил, что нурлатцы могут гордиться своим земляком. Награду — орден Мужества — Дамир Ишкинеев передал маме бойца.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский от имени Раиса Рустама Минниханова и Правительства Республики Татарстан озвучил слова сочувствия и благодарности за воспитание храброго солдата. Военком города и района Загир Абдуллин объявил минуту молчания, затем передал на вечное хранение флаг Российской Федерации маме героя.

Похоронили Дмитрия Хазеева на городском кладбище в Нурлате. В июне ему исполнилось бы 35 лет.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.