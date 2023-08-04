Продолжается регистрация на всероссийский конкурс по разработке патриотических игр

Жителей Татарстана приглашают к участию во всероссийском конкурсе на разработку игровых проектов военно-патриотической направленности «Знание.Игра». В конкурсе могут принять участие граждане от 14 лет, которые интересуются историей, географией, реконструкцией и военным делом.

Зарегистрироваться на участие можно до 8 августа по ссылке. Принять участие в конкурсе могут как команды до пяти человек, так и индивидуальные участники. В заявке необходимо описать идею игры по одному из популярных жанров – стратегия, приключения и ролевая игра (RPG), сообщают организаторы.

Первый этап конкурса – дистанционный. Здесь участники должны будут защитить свои проекты перед профессиональными историками и реконструкторами.

По итогам первого этапа будут отобраны 8-10 сильнейших команд, которые пройдут в финальный этап конкурса — хакатон на Международном форуме «Армия – 2023». Хакатон состоится 19 августа в городе Кубинка Московской области.

Организатором конкурса является Российское общество «Знание», соорганизаторами – Роскомнадзор, Главный радиочастотный центр и Киберпатриот при поддержке Министерства обороны РФ.

