Продолжается прием заявок на участие в международном конкурсе «ИТ Лидер»

На форуме Kazan Digital Week 2025 пройдет международный конкурс «ИТ Лидер», в котором определят лучшие отраслевые решения по 10 направлениям форума, а также 1 решение — вне направлений. Регистрация решений возможна на сайте форума до 20 августа, сообщили в оргкомитете.

«ИТ Лидер» – это ежегодный конкурс, учрежденный в 2023 году при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Его цель – выявление и продвижение лучших профильных ИТ-решений и популяризация успешных цифровых практик среди широкой аудитории.

Конкурс охватывает 11 ключевых областей, включая такие, как интеллектуальные транспортные системы, цифровизация государственного управления, цифровая индустрия 4.0, инновации, интегрированные в бизнес, кибербезопасность, финтех, цифровизация медицины, сельского хозяйства, образования и культуры, искусственный интеллект (ИИ).

А в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне была создана специальная номинация «Память».

Чтобы принять участие, необходимо быть экспонентом форума Kazan Digital Week и заполнить карточку в онлайн-каталоге. После этого можно подавать заявки на участие по одному или нескольким направлениям конкурса. Если компания не является экспонентом, можно участвовать в специальной номинации «Память», подав заявку через форму на сайте форума во вкладке «О выставке».

Участие в Конкурсе бесплатное. Объявление итогов и награждение победителей состоится 19 сентября в рамках церемонии закрытия форума.

Как подчеркнули организаторы, участие в конкурсе – это отличная возможность показать свои ИТ-разработки, заявить о себе на федеральном уровне и получить признание профессионального сообщества.