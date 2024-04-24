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Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана»
Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» учрежден в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2003 г. №1969-р в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Его организаторами являются Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».
Основными задачами конкурса являются стимулирование организаций к всестороннему совершенствованию деятельности с целью выпуска и продвижения высококачественных и конкурентоспособных отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначения;
- изделия народных и художественных промыслов.
Участие в конкурсе дает предприятию независимую экспертную оценку конкурентоспособности заявленной продукции и услуг, а также позволяет совместно с экспертами выявить сильные и слабые стороны в работе, увидеть возможности своего дальнейшего развития.
Организации, продукция и услуги которых становятся лауреатами и дипломантами конкурса, вправе использовать логотип конкурса, размещать его в сопроводительной документации и на упаковке своей продукции. Информация о лучших республиканских товарах и услугах также попадает в ежегодный каталог конкурса, который распространяется по субъектам Российской Федерации и торговым представительствам Татарстана.
По результатам республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» его победителям представится возможность принять участие на федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Для участия в конкурсе необходимо до 3 мая 2024 г. направить в оргкомитет заявку по электронной почте best@tatcsm.ru, контактные телефоны (843) 233-18-13, 233-18-57.
C более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФБУ ЦСМ Татарстан» в разделе конкурса https://test.tatarstan.ru/bestoftatarstan.htm
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