Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана»

Фото: ЦСМ Татарстан

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» учрежден в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2003 г. №1969-р в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Его организаторами являются Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».

Основными задачами конкурса являются стимулирование организаций к всестороннему совершенствованию деятельности с целью выпуска и продвижения высококачественных и конкурентоспособных отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- продовольственные товары;

- промышленные товары для населения;

- продукция производственно-технического назначения;

- услуги для населения;

- услуги производственно-технического назначения;

- изделия народных и художественных промыслов.

Участие в конкурсе дает предприятию независимую экспертную оценку конкурентоспособности заявленной продукции и услуг, а также позволяет совместно с экспертами выявить сильные и слабые стороны в работе, увидеть возможности своего дальнейшего развития.

Организации, продукция и услуги которых становятся лауреатами и дипломантами конкурса, вправе использовать логотип конкурса, размещать его в сопроводительной документации и на упаковке своей продукции. Информация о лучших республиканских товарах и услугах также попадает в ежегодный каталог конкурса, который распространяется по субъектам Российской Федерации и торговым представительствам Татарстана.

По результатам республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» его победителям представится возможность принять участие на федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Для участия в конкурсе необходимо до 3 мая 2024 г. направить в оргкомитет заявку по электронной почте best@tatcsm.ru, контактные телефоны (843) 233-18-13, 233-18-57.

C более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФБУ ЦСМ Татарстан» в разделе конкурса https://test.tatarstan.ru/bestoftatarstan.htm

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