На сайте Министерства культуры Татарстана продолжается прием заявок на республиканский журналистский конкурс «Культурное перо» («Мәдәният каләме»).

«В этом году мы приняли стратегию развития культуры в Татарстане, и одним из ключевых ее посылов является культурная коммуникация. В современном мире искусство не сможет выжить, если не будет грамотно выстроенной коммуникационной политики», — уверена министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она отметила, что конкурс «Культурное перо» («Мәдәният каләме») является своеобразным мотивационным инструментом для журналистов, оказывающих наиболее конструктивное влияние на информационное развитие культурной сферы.

Премии будут вручены журналистам, пишущим на тему культуры: заслуженным работникам медиаотрасли в номинации «Преданный профессии»; представителям печатных, телевизионных СМИ и интернет-проектов, авторских программ в категории «Интернет-культура»; молодым дарованиям из республиканских и муниципальных СМИ в номинации «Дебют в культуре».

Кроме того, будут рассмотрены серии авторских постов в социальных сетях и фотоработы в сфере культуры в категориях «Культурный блогер» и «Культура в фокусе».

В отдельной номинации «Туган авылым» будут оценены работы, посвященные культурной жизни на селе, а в номинации «Величайшее богатство народа — его язык» — материалы журналистов республиканских и муниципальных СМИ РТ, пишущих на родном языке. В последней участник обязуется предоставить жюри перевод материала на любой из государственных языков республики.

В каждой из категорий предусмотрены две премии по 50 тыс. рублей, за исключением номинации «Интернет-культура», где будет вручена только одна премия в размере 25 тыс. рублей.

«Мы бы хотели инициировать в нашей республике процесс, в котором журналист являлся бы самым близким другом для учреждений культуры. Учитывая, какой огромный объем проектов сегодня реализуется, мы нуждаемся в информационной поддержке, поддержке событийного контента, который был бы „вкусно“ преподнесен. Это нужно, чтобы завтра к нам пришли молодые ребята, которые подтянут за собой и другие поколения», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Участник может отправить любое количество материалов в любом жанре, но только в одной из номинаций. Работы должны быть созданы в течение года проведения нового проекта. Прием заявок продлится до 1 октября 2021 года.