Продолжается прием заявок на национальную премию «Хрустальный компас»

В 2025 году национальная премия «Хрустальный компас» будет вручаться в 13-й раз. Прием заявок будет продолжаться до 10 февраля, сообщают организаторы события.

Обладателями статуэток из хрусталя и серебра станут авторы выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

Победители будут определены в десяти номинациях. Это «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия» и «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса».

Чтобы оставить заявку на участие, необходимо скачать регистрационную форму на официальном сайте национальной премии: www.rus-compass.ru. Заполненную регистрационную форму вместе с электронными материалами следует прислать на электронную почту: premiya.compass@mail.ru.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте события – www.rus-compass.ru. Контактный телефон оргкомитета премии: 8 (800) 700-18-45, электронная почта: premiya.compass@mail.ru.