Продолжается прием заявок на конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности​ 2026»

В России продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности – 2026». Он проводится Правительством РФ ежегодно с 2000 года и направлен на выявление компаний, успешно решающих социальные задачи, распространение их опыта и развитие социального партнерства.

Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный, участие в нем бесплатное. В 2026 году предусмотрено 17 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений: создание и развитие рабочих мест, снижение производственного травматизма, развитие кадрового потенциала, формирование здорового образа жизни, развитие социального партнерства, поддержку работников с семейными обязанностями, трудоустройство инвалидов, а также вклад в социальные инвестиции и благотворительность. Отдельные номинации предусмотрены для производственной и непроизводственной сфер, а также для малых организаций.

В Татарстане организацией и проведением регионального этапа занимается Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

Заявки размещаются в электронном кабинете на сайте в срок до 10 июня 2026 года.

