Продолжается прием заявок на конкурс афиш окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье» продлен до 15 февраля 2022 года. Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В конкурсе могут участвовать жители Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет, для этого не нужно специального образования или опыта работы в сфере искусства.

Фестиваль «Театральное Приволжье» должен стать главной темой афиш, плакатов или баннеров. Автор может отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях и финалистах фестиваля.

Работы могут быть выполнены в любой технике — графика, батик, компьютерный дизайн, краски, фотоколлажи.

По итогам экспертной оценки определят лучшие работы. В состав жюри конкурса войдут известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Заявки для участия в конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года на электронный адрес theatres.fest@mail.ru (с пометкой «Конкурс афиш»).

Дополнительная информация и правила участия в конкурсе опубликованы на сайте фестиваля.