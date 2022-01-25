Продолжается прием заявок на конкурс афиш окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье» продлен до 15 февраля 2022 года. Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
В конкурсе могут участвовать жители Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет, для этого не нужно специального образования или опыта работы в сфере искусства.
Фестиваль «Театральное Приволжье» должен стать главной темой афиш, плакатов или баннеров. Автор может отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях и финалистах фестиваля.
Работы могут быть выполнены в любой технике — графика, батик, компьютерный дизайн, краски, фотоколлажи.
По итогам экспертной оценки определят лучшие работы. В состав жюри конкурса войдут известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.
Заявки для участия в конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года на электронный адрес theatres.fest@mail.ru (с пометкой «Конкурс афиш»).
Дополнительная информация и правила участия в конкурсе опубликованы на сайте фестиваля.