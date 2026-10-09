Продолжается прием заявок на фотоконкурс «А у нас на грядке»

Фото Елены Фирсовой

Информационное агентство «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана напоминает: приём заявок на конкурс «А у нас на грядке» продолжается. Наиболее часто участники делятся снимками гигантских овощей — кабачков, томатов, тыкв, а также плодов необычной формы.

К участию в конкурсе приглашаются дачники, садоводы, огородники, владельцы частных домов, а также городские жители, которые выращивают что-то необычное на балконе или подоконнике.

На конкурс принимается одна фотография от участника. Это может быть снимок экзотического растения, выращенного в наших условиях, овоща или фрукта необычной формы, цвета или размера, либо закруток на зиму — красивых, оригинальных, или в большом количестве.

Для участия необходимо разместить фотографию на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #Аунаснагрядке, указать фамилию, имя, населённый пункт и кратко описать, чем удивил ваш огород. Страница участника должна быть открыта на время конкурса, а личные сообщения — доступны для связи с организаторами.

Одной из первых заявок стала работа Елены Фирсовой из Казани. На фото — сама Елена с гигантским кабачком, выращенным на своём участке.

«Этот сезон был очень яркий и плодородный. Урожаем очень довольна. В своём огороде выращиваю не просто овощи, но и бахчу: арбузы и дыни с различной мякотью — красной, жёлтой и оранжевой. Помимо обычных овощей также выращиваю овощи-гиганты: кабачки и томаты», — рассказала Елена Фирсова на личной странице «Вконтакте».

Приём заявок продлится до 12 октября 2026 года включительно. Затем, с 13 по 14 октября, экспертный состав «Татар-информа» отберёт 10 финалистов. С 15 по 19 октября на сайте агентства пройдёт голосование среди финалистов. Победители будут объявлены 20 октября.

По итогам конкурса определяются три призовых места. Обладатели первого, второго и третьего мест получат призы от «Татар-информа». Официальное награждение состоится в конце октября.

Напоминаем, что в случае обнаружения накрутки голосов или использования ИИ в любой форме работа снимается с участия.