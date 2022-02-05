Продолжается прием заявок на «Большие вызовы»

Продолжается прием заявок на Республиканский конкурс Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Старшеклассникам и студентам техникумов и колледжей предлагают оформить идеи и разработки в проект и представить его на конкурс до 15 февраля 2022 года.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» — это масштабное мероприятие для школьников 7-11 классов, студентов среднего профессионального образования 1-2 курсов, которые занимаются научной, исследовательской, проектной, изобретательской деятельностью. Организаторы конкурса в Республике Татарстан – Министерство образования и науки Республики Татарстан и Университет Талантов.

Участникам предлагают разработать и представить проект по одному из 13 направлений.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте konkurs.sochisirius.ru. Заявки принимаются до 15 февраля 2022 года.

Подробную информацию можно найти на сайте Республиканского конкурса Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»: https://utalents.ru/event/bw2022.

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Справка

Университет Талантов ‒ это образовательно-коммуникационная платформа, которая содействует талантливым молодым людям в развитии компетенций, профессиональном росте и трудоустройстве в Республике Татарстан.

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» — уполномоченный орган по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива» и государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2024 годы».

Государственная программа разработана по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Она направлена на развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, молодежи и выступает мерой прямой государственной поддержки талантливых молодых людей и их наставников в Республике Татарстан.

В 2016 году в Образовательном центре «Сириус» было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом Талантов и Фондом «Талант и успех».

Республиканский конкурс Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» проводится в Республике Татарстан уже в шестой раз. Более 1000 молодых людей, увлеченных проектным творчеством, за эти годы представили свои разработки в сфере передовых направлений науки и технологий.