Продолжается прием заявлений от купивших квартиры на лишних этажах ЖК «Золотая середина»

В Фонд поддержки дольщиков Татарстана поступило примерно 70% заявлений от граждан, купивших квартиры, не предусмотренные проектной документацией на завершение строительства домов №3 и №6 жилого комплекса «Золотая середина». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Для включения в реестр дольщикам необходимо заполнить и направить в фонд заявление и документы, указанные в памятке, размещенной на сайте организации. «Там же представлены формы и образцы заполнения заявлений, положение о формировании реестра», — говорится в сообщении.

Подать документы можно на личном приеме по предварительной записи по адресу фонда: Казань, ул. Московская, д. 53/6. Граждан принимают с 9.30 до 13.00. Записаться можно по телефону: 8 (843) 500-59-06. А также по почте: 420021, Казань, а/я 153 и по электронной почте: reestr@fpdrt.ru.

При наличии дополнительных вопросов дольщики могут обращаться на специальный номер фонда: 8 (843) 500-59-06.