news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
17 ноября 2021  17:26

Продолжается прием заявлений от купивших квартиры на лишних этажах ЖК «Золотая середина»

news_top_970_100

В Фонд поддержки дольщиков Татарстана поступило примерно 70% заявлений от граждан, купивших квартиры, не предусмотренные проектной документацией на завершение строительства домов №3 и №6 жилого комплекса «Золотая середина». Об этом сообщает пресс-служба фонда. 

Для включения в реестр дольщикам необходимо заполнить и направить в фонд заявление и документы, указанные в памятке, размещенной на сайте организации. «Там же представлены формы и образцы заполнения заявлений, положение о формировании реестра», — говорится в сообщении. 

Подать документы можно на личном приеме по предварительной записи по адресу фонда: Казань, ул. Московская, д. 53/6. Граждан принимают с 9.30 до 13.00. Записаться можно по телефону: 8 (843) 500-59-06. А также по почте: 420021, Казань, а/я 153 и по электронной почте: reestr@fpdrt.ru.

При наличии дополнительных вопросов дольщики могут обращаться на специальный номер фонда: 8 (843) 500-59-06.

#жк золотая середина #фонд поддержки дольщиков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное